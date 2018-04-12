Бьюти-секреты Камерон Диаз, коотрые надо взять на вооружение

Ухаживать за кожей изнутри

«В детстве я страдала от акне. У меня была очень проблемная кожа. То есть по-настоящему проблемная, просто ужас. Я дико стеснялась и перепробовала, кажется, все: от оральных контрацептивов до действительно суровых медикаментов. Продолжительного эффекта не давал ни один препарат. Единственное, что мне оставалось, — многослойный макияж. Скрыть, замазать, заштукатурить, с глаз долой — из сердца вон. Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, что мне нужны были не лекарства и тонны баночек со специальными кремами. Мне было необходимо перестать злиться на свою кожу и на себя. Нужно было научиться слушать свое тело. Я каждый день съедала бургер или буррито, с луковыми колечками, зажаренными во фритюре, или картошкой-фри, запивала все это содой — и имела то, что имела: ужасную кожу».

Не игнорировать санскрины

«Я выросла на пляже в Лос-Анджелесе , поэтому всегда использую SPF30»

Помнить про здоровый сон «В детстве у всех нас был «сонный» ритуал — родители об этом заботились, но чем взрослее мы становимся, тем безответственнее относимся к тому, как мы засыпаем. Я сплю в отелях чаще, чем дома, поэтому вечерние ритуалы — мое все. Благодаря им я не чувствую себя потерянной».

Помнить, что движение — жизнь «Даже на отдыхе отводите время спорту. 25 минут фитнеса сегодня, большая прогулка завтра — без лишнего напряжения, но с пользой для тела. Приседайте, пока чистите зубы, бегайте по лестнице. На съемках я бегом бегу из своего трейлера на макияж. И бегу обратно, если что-то забыла. Если мне нужно спросить что-то у съемочной группы, я бегу к их трейлеру. Вот вам еще один дополнительный повод подвигаться — создайте 15-минутный плейлист из любимых танцевальных композиций и устраивайте мини-танцевальную вечеринку каждый день».

Не любить пластическую хирургию

«Мне не нравится сама идея того, чтобы «ложиться под нож». Я не хочу зарекаться, но надеюсь, что мне никогда не придется этого делать. Пока я довольна своим внешним видом».

Любить завтрак

«Все диетологи твердят о пользе завтрака в голос, но у меня есть две конкретные причины уважать утренний прием пищи: поев, я начинаю соображать, а моя кожа пробуждается, приобретает естественное сияние и на нее хорошо ложится макияж. Последний совет мне дал отнюдь не диетолог, а мой визажист. Любимый завтрак — овсянка с поджаренными цуккини, зеленью, карамелизированным луком-шалот, яичными желтками и соусом понзу. Омлет из белков с огурцом, томатами, зеленью и черный чай с молоком тоже неплохой вариант. Да, обязательно обзаведитесь блендером и попробуйте приготовить смузи из миндального молока, кэшью, банана, киви, ягод годжи и кокосовых чипсов»

Давать своему телу самое лучшее

«Моя задница сейчас определенно больше, чем была в 20 лет, но я не переживаю по этому поводу. Я стала здоровее: больше не нагружаю организм чересчур жирной, пережаренной едой, понимаю, что это попросту несправедливо по отношению к моему телу. Каждый вечер, перед тем, как заснуть, я наполняю водой большой стакан и ставлю его в спальне. Первое, что я делаю утром, — выпиваю его. И сразу чувствую себя, как засохший цветок, на который, наконец-то, пролился благодатный дождь. Стараюсь питаться разумно и разнообразно, люблю рыбу, курицу, стейк, креветки, готовлю омлеты из белков и салаты в промышленных количествах. Табу наложено на рафинированные продукты — например, белый хлеб и пасту из белой муки. Но при этом я не исключаю углеводы полностью. Если честно, я просто обожаю углеводы! Они дают мне силы заниматься тем, что я люблю. А еще сыр: чеддер, пармезан, фета, бри, козий».

Вести активный образ жизни

«Я привыкла с давних пор ежедневно заниматься пилатесом и кардиотренировками. Ну и когда есть время, бегаю, плаваю, серфингом увлекаюсь, вы же, наверное, знаете — несколько раз нос себе ломала доской, но все равно без моря и волн жизнь свою не представляю».

Правильно питаться

«Раньше я не следила за тем, что ем, но сейчас все иначе. Я отказалась от жареных блюд и вообще очень вдумчиво отношусь к еде. Если вы хотите оставаться стройными, вы должны обязательно смотреть, что вы едите. Нужно обеспечивать организм «правильными» питательными веществами и думать о том, что является лучшим для него».

Не переедать

«Я воспитывалась с той мыслью, что я должна съедать все, что есть на моей тарелке. Таким образом, я быстро усвоила, сколько еды мне нужно, чтобы быть в состоянии съесть все полностью. Мне не нравится переедать и уж тем более выбрасывать еду».

Принять свой возраст

«Да, я обожаю свой возраст! И чем старше становлюсь, тем больше себя люблю. И так всегда было. Когда мне было 20 лет, мечтала поскорее добраться до тридцати, а потом совсем не боялась того дня, когда стукнет сорок. Недавно меня один 22-летний парень спросил, сколько мне лет. Я ответила, а он мне: «И вам не страшно?» Тогда я ему говорю: «Нет, сынок, и тебе не советую бояться!» Черт, да мы сами себя в угол загоняем этими возрастными страхами! А ведь с годами жизнь становится гораздо лучше, хотя бы потому, что освобождаешься от массы всяческих глупых предубеждений и условностей. Я вот чувствую себя намного сильнее, счастливее, более удовлетворенной своей жизнью, карьерой, всем, чего я достигла, способной на гораздо большее в профессии, чем, скажем, в 29 лет. Именно сейчас ощущаю себя гораздо красивее, чем в юности. И тело мне мое нравится гораздо больше».

И еще раз «Я не хочу выглядеть, как в 26 лет. Я тогда только-только бросила курить. Питалась не пойми как. Не могла сделать элементарную растяжку. А в детстве я себя просто ненавидела! Я была тощей, с тоненькими ручками-ножками, и постоянно становилась предметом насмешек. Когда над тобой смеются в школе, это ужасно — не важно, что служит причиной. Сейчас я нравлюсь себе гораздо больше. Я становлюсь старше, и мне с этой мыслью живется абсолютно комфортно. Я не верю в anti-age-эффект, и меня сводит с ума тот факт, что нам навязывают вечную молодость. Становиться старше сейчас сродни чему-то неприличному, позорному. Но жизнь-то с возрастом меняется к лучшему, всегда! Мы начинаем понимать себя и больше о себе заботиться. Нас уверяют, что зрелость — это старение, потеря энергии, как будто мы становимся прозрачнее, умаляем нашу личность. Но это не так. Я воспринимаю взросление как благословение и огромную привилегию. Важно не выглядеть молодым, а чувствовать себя сильным и энергичным. Знаете, почему у меня нет морщин? Я много улыбаюсь!»

Чаще заниматься сексом

«Я думаю, что это — универсальное средство! Например, для похудения или избавления от стресса. Если бы люди чаще занимались любовью, возможно, мы все были бы намного счастливее».