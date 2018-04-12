Брынцалов поздравил с Днем космонавтики всех, кто связан с космосом 

Председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов поздравил всех тех, кто работает в космической отрасли и кто с ней связан, с Днем космонавтики и пожелал здоровья, вдохновения и профессионального роста.
«День авиации и космонавтики отмечается сегодня в нашей стране. Поздравляю всех специалистов, чья деятельность связана с постижением космоса! Желаю крепкого здоровья, чистого неба, сил, терпения, творческого вдохновения, профессионального роста и развития и всего самого доброго. Пусть вам покорятся необъятный космос и далекие планеты, а звёзды станут ближе!» — написал Брынцалов в Instagram.
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» за 90 минут космонавт облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров.