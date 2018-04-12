Ещё
Брынцалов поздравил с Днем космонавтики всех, кто связан с космосом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Брынцалов поздравил с Днем космонавтики всех, кто связан с космосом 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Председатель Мосгордумы Игорь Брынцалов поздравил всех тех, кто работает в космической отрасли и кто с ней связан, с Днем космонавтики и пожелал здоровья, вдохновения и профессионального роста.
«День авиации и космонавтики отмечается сегодня в нашей стране. Поздравляю всех специалистов, чья деятельность связана с постижением космоса! Желаю крепкого здоровья, чистого неба, сил, терпения, творческого вдохновения, профессионального роста и развития и всего самого доброго. Пусть вам покорятся необъятный космос и далекие планеты, а звёзды станут ближе!» — написал Брынцалов в Instagram.
День космонавтики отмечают в России 12 апреля. В этот день в 1961 году человек впервые совершил полет в космос. Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток» за 90 минут космонавт облетел планету Земля и преодолел расстояние в 41 тысячу километров.
РИАМО: последние новости
17 педагогов Подмосковья вышли в очный этап всероссийского конкурса Мишонова предложит отправить детей из Волоколамска на экскурсию в Голландию Конноспортивный клуб появился в Раменском районе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода149
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»38
Экс-президент США дал разумный совет Трампу221
Рубль начал утро с очередного падения105
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая177
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение