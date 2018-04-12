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В автобусах Хабаровска вновь поднимаются цены на проезд
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В автобусах Хабаровска вновь поднимаются цены на проезд 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
С 12 апреля вновь повышается цена за проезд в автобусах Хабаровска. Необходимость повышения стоимости, как заявляют перевозчики, вызвана увеличением на 22% цен на топливо, удорожанием запасных частей и расходных материалов для подвижного состава, — сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Однако цены на билеты поднимает далеко не каждый коммерсант.
— Как мне установил Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края стоимость билетов 30 рублей, так я и буду возить людей, — заверил корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня» Низами Амрах Оглы Гасанов, владелец предприятия-перевозчика ИП «Гасанов». Этот предприниматель обслуживает длинные городские маршруты №№80, 81, 89.
Однако председатель ассоциации «Независимый союз пассажирских пере-возчиков города Хабаровска» Валентин Шадуя сообщил, что с 12 апреля на маршрутах, которые обслуживают члены ассоциации, начнется повышение стоимости проезда. В настоящий момент новая цена билета не определена, её будут устанавливать сами предприниматели. Это стало возможным с тех пор, как вступил в силу федеральный закон, который установил такое понятие как «нерегулируемый тариф».
— Юридическое право повышать цену билета коммерсанты получили. А вот морального права это делать им никто не давал, — считает председатель Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Светлана Мельникова. — Всем известно, что состоятельные хабаровчане и гости города передвигаются на личных авто. А городскими автобусами пользуются самые незащищённые слои населения.
Однако у части предпринимателей и председателя ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска» другое мнение.
— Самая большая часть затрат перевозчиков — это лизинговые и кредитные платежи за приобретение новых транспортных средств. В 2017-2018 годах предприниматели приобрели 145 новых автобусов. В настоящее время в таких условиях рентабельность пассажирских перевозок в городе упала до нуля, а то и вовсе стала убыточной, — считает Валентин Шадуя.
При этом компании-перевозчики, входящие в состав ассоциации, планируют использовать систему скидок при использовании транспортной карты. Размер бонусов будет зависеть от количества совершенных поездок. Например, с первой по десятую поездку скидка не предоставляется, и стоимость проезда составит 27 рублей 30 копеек, с 11-й по 20-ю поездку билет будет стоить уже 26 рублей 80 копеек, а с 51-й поездки в автобусе чек составит 24,5 рубля.
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