В автобусах Хабаровска вновь поднимаются цены на проезд

С 12 апреля вновь повышается цена за проезд в автобусах Хабаровска . Необходимость повышения стоимости, как заявляют перевозчики, вызвана увеличением на 22% цен на топливо, удорожанием запасных частей и расходных материалов для подвижного состава, — сообщает ИА « Хабаровский край сегодня». Однако цены на билеты поднимает далеко не каждый коммерсант.

— Как мне установил Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края стоимость билетов 30 рублей, так я и буду возить людей, — заверил корреспондента ИА «Хабаровский край сегодня» Низами Амрах Оглы Гасанов, владелец предприятия-перевозчика ИП «Гасанов». Этот предприниматель обслуживает длинные городские маршруты №№80, 81, 89.

Однако председатель ассоциации «Независимый союз пассажирских пере-возчиков города Хабаровска» Валентин Шадуя сообщил, что с 12 апреля на маршрутах, которые обслуживают члены ассоциации, начнется повышение стоимости проезда. В настоящий момент новая цена билета не определена, её будут устанавливать сами предприниматели. Это стало возможным с тех пор, как вступил в силу федеральный закон, который установил такое понятие как «нерегулируемый тариф».

— Юридическое право повышать цену билета коммерсанты получили. А вот морального права это делать им никто не давал, — считает председатель Хабаровской краевой организации Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства Светлана Мельникова . — Всем известно, что состоятельные хабаровчане и гости города передвигаются на личных авто. А городскими автобусами пользуются самые незащищённые слои населения.

Однако у части предпринимателей и председателя ассоциации «Независимый союз пассажирских перевозчиков города Хабаровска» другое мнение.

— Самая большая часть затрат перевозчиков — это лизинговые и кредитные платежи за приобретение новых транспортных средств. В 2017-2018 годах предприниматели приобрели 145 новых автобусов. В настоящее время в таких условиях рентабельность пассажирских перевозок в городе упала до нуля, а то и вовсе стала убыточной, — считает Валентин Шадуя.

При этом компании-перевозчики, входящие в состав ассоциации, планируют использовать систему скидок при использовании транспортной карты. Размер бонусов будет зависеть от количества совершенных поездок. Например, с первой по десятую поездку скидка не предоставляется, и стоимость проезда составит 27 рублей 30 копеек, с 11-й по 20-ю поездку билет будет стоить уже 26 рублей 80 копеек, а с 51-й поездки в автобусе чек составит 24,5 рубля.