Лукин: сенаторы помогут регионам противостоять санкциям

11 апреля член комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Лукин принял участие в 433-ом заседании верхней палаты.

Он отметил, что в последнее время США принимаются меры, направленные на подрыв российской экономики, в том числе, в указанных отраслях. Парламентарий подчеркнул, что в Послании к Федеральному Собранию Президент РФ уделил особое внимание обороноспособности нашего государства. Поскольку гарантия безопасности граждан даёт возможность сконцентрироваться на решении экономических и социальных задач. «Сейчас в действиях американских властей прослеживается совершенно очевидная цель — решать свои проблемы методом военно-административной силы за счёт других стран, и в первую очередь, России », — отметил сенатор.

В списке организаций, попадающих под санкции США, оказались отечественные предприятия алюминиевой промышленности. В данном случае речь идёт о порядке 100 тысяч человек, которые работают на заводах, расположенных более чем в 20 субъектах РФ. Санкции, безусловно, могут влиять на деятельность данных предприятий, ведь их основными рынками сбыта являются страны Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, Японии Кореи . И срывы контрактов способны привести к сокращению производства, сотрудников.

Комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера предложил организовать мониторинг ситуации в субъектах РФ и моногородах, где работают предприятия, попадающие под санкции США. В случае негативного развития ситуации планируется выработать совместно с российским Правительством меры нормативно-правового характера для поддержки регионов и представителей металлургической отрасли.

В свою очередь глава Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что означенная проблема затрагивает целый ряд субъектов РФ. Спикер верхней палаты парламента поручила профильному Комитету провести соответствующий мониторинг и выработать предложения по пресечению негативных последствий санкций.

В ходе 433-го заседания Совет Федерации принял закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». В соответствии с документом «О внесении изменений в Федеральный закон „О содействии развитию жилищного строительства“ и отдельные законодательные акты РФ», с 11 января 2018 года в действующем законодательстве понятие «жильё экономического класса» заменено на «стандартное жильё», установлены требования к нему, правила строительства и дальнейшей реализации.

Сенатор Сергей Лукин напомнил, что Минстрой , приступив к разработке новых требований возведения таких домов, обсуждал их с архитектурным и экспертным сообществом. При этом учитывались результаты международного конкурса дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки, объявленного Министерством строительства России и АИЖК ещё осенью 2017 года.

Глава Минстроя Михаил Мень сообщал, в частности, что в многоквартирных домах, относящихся к стандартному жилью, высота потолков планируется теперь не менее 2,8 м. Также в проектах строительства будут ужесточены требования к планировкам квартир и входным группам в здания с учётом потребностей маломобильных групп населения, людей с ограниченными возможностями.

«Установление новых требований к стандартному жилью поможет избежать случаев заселения горожан в дома, которые неудобны для проживания. Застройщики обязаны обеспечить покупателям возможность использования каждого квадратного метра жилплощади для создания в квартире комфортных условий. Доступное жильё должно быть качественным», — подчеркнул Сергей Лукин.

В ходе пленарного заседания Совет Федерации одобрил также очень актуальный закон, направленный на повышение уровня безопасности детского отдыха и совершенствование услуг, предоставляемых организациями в означенной сфере. Сенатор Лукин отметил, что этот документ предлагает, в частности, сделать обязательным типовой договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях досуга и оздоровления ребёнка. Это позволит более чётко, с юридической точки зрения, оформлять взаимоотношения родителей и указанных организаций, прописывать права и обязанности сторон, их ответственность.

Кроме того, законом вводится новая форма общественного контроля работы органов исполнительной власти субъектов РФ по организации детского отдыха. Региональные правительства должны будут публиковать на своих электронных ресурсах полные реестры областных учреждений, обеспечивающих детский отдых. Сергей Лукин пояснил, что таким образом каждое заинтересованное лицо в любой момент сможет выяснить, легально ли организован летний лагерь, где он расположен, какие условия создаются там для отдыха школьников, какие услуги им предлагаются, и сколько это будет стоить.

Ещё одной новацией станет утверждение в регионах списков рекомендуемых туристских маршрутов для прохождения организованными группами детей и размещение таких перечней на сайтах органов исполнительной власти субъектов РФ. Парламентарий отметил, что эта мера позволит обеспечить контроль безопасности юных туристов и возможность оперативно прийти им на помощь в случае необходимости.