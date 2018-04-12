В 2018 году в Кемеровской области начнут строить животноводческий комплекс за 5 млрд руб. 

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта по созданию животноводческого комплекса мясного направления в Кемеровской области подписано между инициатором проекта и инвестагентством на Красноярском экономическом форуме.
"Мы, безусловно, рады тому, что сегодня мы формализовали наши отношения. С уверенностью могу сказать, что проект будет реализован в установленные сроки, ну а наша задача, как органа исполнительной власти создать такой бесшовный коридор, чтобы проект получил максимум преференций. И для города Анжеро-Судженска, территории опережающего социально-экономического развития, это еще один шаг для ухода от монозависимости", — сказал заместитель губернатора по инвестициям и инновациям Кемеровской области Станислав Черданцев, добавив, что правительство будет работать над тем, чтобы проект запустился с опережением графика.
Подписи под документом поставили инвестор — управляющий проектным офисом ООО «Кемеровская продовольственная компания» Андрей Краковцев и директор ГКУ КО «Инвестиционное агентство» Виталий Куприянов. Соглашение определяет условия сотрудничества сторон в рамках реализации проекта по созданию животноводческого комплекса мясного направления на 1,5 тыс. голов основного стада и свиноводческого комплекса замкнутого цикла на 131 тыс. голов в год.
Как позднее уточнил ТАСС Краковцев, строительство объектов комплекса начнется в 2018 году, запуститься комплекс должен через несколько лет. Стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей.
Территория опережающего развития в моногороде Анжеро-Судженск была создана в 2016 году.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — "Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.