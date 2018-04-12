На берегу реки в Улан-Удэ мужчина обнаружил боеприпасы

В четверг, 12 апреля, в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщал, что в районе Левого берега под мостом, ведущим через Степную протоку, наткнулся на проржавевшие боевые снаряды. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии, которые обследовали территорию.