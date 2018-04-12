Ещё
На берегу реки в Улан-Удэ мужчина обнаружил боеприпасы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На берегу реки в Улан-Удэ мужчина обнаружил боеприпасы 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: БАЙКАЛ ДЕЙЛИ
В четверг, 12 апреля, в полицию поступил звонок от местного жителя. Мужчина сообщал, что в районе Левого берега под мостом, ведущим через Степную протоку, наткнулся на проржавевшие боевые снаряды. На место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии, которые обследовали территорию.
В итоге как, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии, саперы обнаружили несколько снарядов с элементами коррозии, которые впоследствии были переданы следственно-оперативной группе. Угрозы для жителей Улан-Удэ нет.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Экс-жену Джигарханяна заподозрили в романе с Прохором Шаляпиным Глеб Никитин провел встречу с послом Аргентины Рикардо Лагорио Медведев считает, что ситуация в экономике «абсолютно стабильная»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Меркель определилась с атакой по Сирии194
Россия определилась с украинской трубой73
Участники Саммита Америк встревожены11
Британия созывает СБ ООН71
Российского актера осудили на 11 лет за зверское убийство35
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение