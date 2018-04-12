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«Жизнь показывает нам, как важно своевременно доводить мнение субъектов до центра»
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«Жизнь показывает нам, как важно своевременно доводить мнение субъектов до центра» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«12 и 13 апреля в Крыму пройдет очередная ХХVIII конференция Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА). Это консультативный и совещательный орган, объединивший в своих рядах парламентариев субъектов Южного федерального округа и ассоциированных членов в виде ряда северокавказских республик и парламента Республики Абхазия.
ЮРПА — отличная переговорная площадка, на которой парламентарии сообща рассматривают общие проблемы, ищут пути их законодательного регулирования, обсуждают необходимость изменений в федеральном законодательстве. Итогом такого сотрудничества является консолидированное решение, которое мы представляем на федеральный уровень. Каждый из членов ассоциации отчетливо осознает: только вместе — мы сила.
На мой взгляд, развернутое межпарламентское сотрудничество позволяет эффективно строить законотворческую деятельность, обеспечивает оперативное парламентское регулирование возникающих перед нашим обществом проблем.
Жизнь показывает нам, как важно своевременно доводить мнение субъектов до федерального центра. Так, например, группой кубанских депутатов был подготовлен проект федерального закона „О развитии виноградарства и виноделия в Российской Федерации“. Сейчас он рассмотрен Госдумой в первом чтении. Мы рассчитываем, что его принятие усилит поддержку отрасли виноградарства на территориях субъектов Юга России.
Виноградарство и виноделие — ключевые отрасли АПК практически всех субъектов— членов ЮРПА. Поэтому перспективы их развития будут активно обсуждаться в Крыму парламентариями наряду с не менее значимыми вопросами имущественных и земельных отношений, мерами господдержки реального сектора экономики, совершенствованием работы учреждений социальной сферы и т.д.
Также еще один важный момент заключается в том, что, согласно уставу ЮРПА, в этом году Краснодарский край получает от Республики Крым эстафету председательства в ассоциации. Мы принимаем ее с чувством признательности к той немалой работе, что проделали наши предшественники. А также с готовностью не менее активно продолжить эту деятельность».
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