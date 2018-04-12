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В ЛДПР предложили сделать День космонавтики национальным праздником
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В ЛДПР предложили сделать День космонавтики национальным праздником 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев (ЛДПР) предложил сделать День космонавтики национальным праздником. Об этом он заявил журналистам. «Мы убеждены, что День космонавтики должен быть национальным праздником. Города должны быть украшены, во всех заведениях должны показывать кинохронику», — сказал М. Дегтярев. По его словам, не обязательно делать данную дату выходным днем, однако такой праздник должен быть.
В России 12 апреля отмечают День космонавтики в честь первого полета человека в космос, который осуществил Юрий Гагарин в 1961 г.
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