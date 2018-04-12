В Таганроге на три дня ограничат движение

Таганроге в течение трех дней, с 14 по 17 апреля, ограничат движения автомобильного транспорта по нескольким улицам. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Изменения связаны с проведением православных праздников «Красная горка» и «Радоница».

В частности, в эти дни с 6 до 20 часов будет действовать одностороннее движение автомобильного транспорта по Николаевскому шоссе в границах Химической улицы и города. Объехать участок можно будет по улицам Химической и Ломоносова, переулку 7-му Новому, а также по автотрассе, соединяющей Ростов-на-Дону с приморским городом.

В администрации призвали автомобилистов быть предельно внимательными и загодя выбирать альтернативные маршруты движения, соблюдать ПДД и рекомендации инспекторов.