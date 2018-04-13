Ещё
Движение в центре Таганрога ограничат из-за съемок фильма
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение в центре Таганрога ограничат из-за съемок фильма 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, в Таганроге проводятся съемки многосерийного телевизионного художественного фильма под рабочим названием «Инкубатор».
В связи с этим 15 апреля с 6.00 до 22.00 будет прекращено движение транспорта (кроме общественного) по нечетной стороне улицы Греческой на участке между переулками Тургеневским и Итальянским.
Объехать перекрытый участок можно будет по переулкам Украинскому и Лермонтовскому и улице Фрунзе.
Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения.
АиФ Ростов: последние новости
День древонасаждения решили совместить с субботником в Ростове-на-Дону Молитва в «день роз». Что такое Радоница и когда она будет в 2018 году? Общеобластной субботник и День древонасаждений пройдут на Дону 14 апреля
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России решили избавиться от двух министерств98
Созван СБ ООН для «привлечения России к ответу»106
В ООН официально заявили о возвращении холодной войны120
Украина пригрозила России по газу247
Удар по Сирии: куда полетят ракеты США191
Видео
01:21
Трамп изучает разведданные
США В мире
03:41
Почему Украина покидает СНГ
Экономика Статьи
02:54
РФ обеспокоили «военные приготовления» Великобритании
Политика Армия
03:08
Баста заплатил Децлу
Шоу-бизнес
04:13
Стас Пьеха откроет в Крыму наркологическую клинику
Шоу-бизнес
01:00
В метро отремонтируют входные группы 43 станций
Новости Москвы
03:20
Украина пригрозила России по газу
Экономика
05:14
Россия высылает грузинского дипломата
Политика Кавказ
01:57
Путин знает тайну главного оружия Трампа
Армия Оружие
04:04
Козловского защитили перед критиками
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение