Движение в центре Таганрога ограничат из-за съемок фильма

Согласно информации из официальных источников, в Таганроге проводятся съемки многосерийного телевизионного художественного фильма под рабочим названием «Инкубатор».

В связи с этим 15 апреля с 6.00 до 22.00 будет прекращено движение транспорта (кроме общественного) по нечетной стороне улицы Греческой на участке между переулками Тургеневским и Итальянским.

Объехать перекрытый участок можно будет по переулкам Украинскому и Лермонтовскому и улице Фрунзе.

Водителям рекомендуется заранее выбирать альтернативные маршруты движения.