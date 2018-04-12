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Трамп выгнал американских проституток из интернета
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Трамп выгнал американских проституток из интернета 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект SESTA-FOSTA, запрещающий секс-торговлю в интернете. Об этом сообщает Ars Technica.
Журналисты отмечают, что некоторые американские веб-сайты заранее начали закрывать разделы, связанные с темой проституции. Например, сервисы объявлений Craiglist и Backpage удалили рубрику «Знакомства», а Reddit избавился от тематических подразделов.
Разработчики проекта уверены, что принятие закона приведет к добровольному закрытию подобных сайтов. Кроме того, государство сможет избавляться от неугодных ресурсов с помощью правоохранительных органов. По словам сотрудников Белого дома, владение или управление веб-сайтом, продвигающим проституцию, будет приравниваться к федеральному преступлению.
Против SESTA-FOSTA выступили работники сферы интимных услуг, а также правозащитники: по их мнению, принятие законопроекта может нарушить принципы свободы слова в стране, а также позволить правительству оказывать давление на крупные технологические компании: социальные сети и поисковики.
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