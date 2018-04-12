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Домашние куличи и вязаный пёс Тайсон: тюменцы выбрали автора лучшего пасхального оформления
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Домашние куличи и вязаный пёс Тайсон: тюменцы выбрали автора лучшего пасхального оформления 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В этот вторник, 10 апреля, мы запустили голосование, попросив вас выбрать лучший из 28 кадров. Эти фотографии прислали нам на конкурс лучшего оформления яиц и куличей к Пасхе. Сегодня, как и обещали, называем имя фаворита народного голосования. Больше всего голосов — 409 — вы отдали за фотоснимок Андрея Бердникова. О подготовке к празднику он рассказал нам, а мы делимся этой историей с вами. — В нашем доме подготовка к Пасхе была тщательной и заранее запланированной. В Чистый четверг сделали генеральную уборку квартиры и начали готовить угощения к праздничному столу — печь куличи, делать пасхи и красить яйца. В Страстную пятницу старались быть максимально сдержанными, насколько нам позволил рабочий график и ритм жизни. Суббота — день спокойной подготовки к встрече праздника. А ночь с субботы на воскресенье — Пасха. По традиции святим в церкви свои праздничные кушанья. А после довольные и счастливые пробуем пасхальные угощения и восхваляем воскрешение Иисуса Христа, — рассказал нам автор победного кадра. Посмотреть, что ещё интересного придумали тюменцы к Пасхе, смотрите в нашем предыдущем материале: это интересно и очень красиво.
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