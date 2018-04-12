Запасы сланцевого газа на западе Таймыра выше, чем в Западной Сибири

ТАСС , 12 апреля. Перспективные запасы сланцевого газа на западе Таймыра [север Красноярского края ] выше, чем в Западной Сибири, сообщил глава департамента по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу Юрий Филипцов.

"Тут [на западном Таймыре] в обязательном порядке будет развит сланцевый газ. В большем даже объеме, чем в Западной Сибири", — сказал он на «Северном форуме» в рамках XV Красноярского экономического форума (КЭФ). По словам Филипцова, это связанно с особенностью материнской генерирующей породы.

Большая часть горючих сланцев в России сконцентрирована в Баженовский свите в Западной Сибири. Ее площадь составляет около 1 млн кв. км нефтематеринских горных пород [свита]. Запасы углеводородов в Баженовской свите являются трудноизвлекаемыми.

Северный форум — международная организация северных регионов. 11-12 апреля в рамках XV Красноярского экономического форума проходит XIII Генеральная ассамблея этой организации.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.