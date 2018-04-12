Приморцев в 2017 году кусали ежи, верблюды, ламы, львы и барсуки

Ежегодно в медицинские организации Приморского края обращаются около шести тысяч укушенных.

В Приморском крае обращаемость людей, пострадавших от нападения животных, остается на высоком уровне и превышает средне российский показатель. Об этом передает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора

Ежегодно в медицинские организации Приморского края обращается около шести тысяч человек, пострадавших от нападения животных. В 2017 г. за антирабической помощью в медицинские организации края обратились 5798 человек, показатель − 312,1 на 100 тыс. населения (показатель по Российской Федерации — 259,1 на 100 тыс. населения).

Из числа пострадавших от укусов получили повреждения от домашних животных 97,2%, от диких животных — 1,7%, от синантропных грызунов в пределах жилища человека — 0,9%, от сельскохозяйственных животных — 0,2%. Большинство повреждений домашними животными было нанесено домашними собаками — 57,9%; бродячими собаками нанесено 21,6% укусов, ослюнений и оцарапываний; домашними кошками — 16,2%; бродячими кошками — 2,7%; грызунами (декоративные крысы, хомяки и т.п.) — 1,6%.

Из диких животных в 2017 г. повреждения были нанесены в 25% обезьянами, в 23% случаев − лесными или полевыми грызунами вне пределов населенных пунктов, в 16% — носухами, в 11% — енотовидными собаками, в 7% — медведями, в 5% — барсуками, в 4% — лисицами. Зарегистрировано по два случая нанесения травм кабанами и львами, по 1 случаю — тигром, косулей, верблюдом, ламой, ежом.

В 2017 году из обратившихся за антирабической помощью в медицинские организации 5798 человек получили назначение на антирабическое лечение 5398 (93,1%). Назначены прививки антирабической вакцины КОКАВ 4806 гражданам (89%) и комбинированное лечение КОКАВ+АИГ — 592 (11%).

Из числа получивших назначение на вакцинацию 20% (1080 чел.) отказались от прививок, 19,2% (1034 чел.) самостоятельно прекратили прививки; 42% получили условный курс (2280 чел.) и 18,6% (1004 чел.) — безусловный курс вакцинации. В условиях стационара прививки получили 632 человека. Пострадавших от животных с установленным бешенством в 2017 г. не зарегистрировано.