Ещё
Приморцев в 2017 году кусали ежи, верблюды, ламы, львы и барсуки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Приморцев в 2017 году кусали ежи, верблюды, ламы, львы и барсуки 

Prim.News 2 часа назад
Ежегодно в медицинские организации Приморского края обращаются около шести тысяч укушенных.
В Приморском крае обращаемость людей, пострадавших от нападения животных, остается на высоком уровне и превышает средне российский показатель. Об этом передает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
Ежегодно в медицинские организации Приморского края обращается около шести тысяч человек, пострадавших от нападения животных. В 2017 г. за антирабической помощью в медицинские организации края обратились 5798 человек, показатель − 312,1 на 100 тыс. населения (показатель по Российской Федерации — 259,1 на 100 тыс. населения).
Из числа пострадавших от укусов получили повреждения от домашних животных 97,2%, от диких животных — 1,7%, от синантропных грызунов в пределах жилища человека — 0,9%, от сельскохозяйственных животных — 0,2%. Большинство повреждений домашними животными было нанесено домашними собаками — 57,9%; бродячими собаками нанесено 21,6% укусов, ослюнений и оцарапываний; домашними кошками — 16,2%; бродячими кошками — 2,7%; грызунами (декоративные крысы, хомяки и т.п.) — 1,6%.
Из диких животных в 2017 г. повреждения были нанесены в 25% обезьянами, в 23% случаев − лесными или полевыми грызунами вне пределов населенных пунктов, в 16% — носухами, в 11% — енотовидными собаками, в 7% — медведями, в 5% — барсуками, в 4% — лисицами. Зарегистрировано по два случая нанесения травм кабанами и львами, по 1 случаю — тигром, косулей, верблюдом, ламой, ежом.
В 2017 году из обратившихся за антирабической помощью в медицинские организации 5798 человек получили назначение на антирабическое лечение 5398 (93,1%). Назначены прививки антирабической вакцины КОКАВ 4806 гражданам (89%) и комбинированное лечение КОКАВ+АИГ — 592 (11%).
Из числа получивших назначение на вакцинацию 20% (1080 чел.) отказались от прививок, 19,2% (1034 чел.) самостоятельно прекратили прививки; 42% получили условный курс (2280 чел.) и 18,6% (1004 чел.) — безусловный курс вакцинации. В условиях стационара прививки получили 632 человека. Пострадавших от животных с установленным бешенством в 2017 г. не зарегистрировано.
Prim.News: последние новости
Парусник «Паллада» вышел из корейского Пусана и взял курс на японский Нагасаки Приморцам расскажут, где и как получить высокотехнологичную медпомощь В администрации Приморья заявили, что почти 90% приморцев положительно оценивают межнациональные отношения в крае
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода149
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»38
Экс-президент США дал разумный совет Трампу221
Рубль начал утро с очередного падения105
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая177
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение