Красноярский аэропорт и дирекция Универсиады-2019 подписали договор о сотрудничестве

На КЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве между дирекцией Универсиады-2019 и аэропортом Емельяново. Договор связан с подготовкой аэропорта к студенческим Играм. Согласно договору стороны берут обязательства по обслуживанию на высоком международном уровне гостей и участников Универсиады.

На территории аэропорта появится специальная информационная стойка Welcome desk для встречи гостей Игр. Информационные системы и конструкции будут установлены и в терминалах порта, выделены специальные линии таможенного контроля. В аэропорту Емельяново будут, кроме того, работать волонтеры Универсиады. В деревне студенческих Игр оборудуют стойки удаленной регистрации пассажиров. и багажа.

Как подчеркнул руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов , аэропорт — первое, что увидят спортсмены, прилетевшие в наш город. И от этого во многом будут зависеть их впечатления от Красноярска в целом.

По словам генерального директора аэропорта Емельяново Андрея Метцлера, новый пассажирский терминал, начавший работу в 2017 году, отвечает всем мировым стандартам обсуживания.