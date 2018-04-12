Ещё
Красноярский аэропорт и дирекция Универсиады-2019 подписали договор о сотрудничестве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярский аэропорт и дирекция Универсиады-2019 подписали договор о сотрудничестве 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
На КЭФ-2018 подписано соглашение о сотрудничестве между дирекцией Универсиады-2019 и аэропортом Емельяново. Договор связан с подготовкой аэропорта к студенческим Играм. Согласно договору стороны берут обязательства по обслуживанию на высоком международном уровне гостей и участников Универсиады.
На территории аэропорта появится специальная информационная стойка Welcome desk для встречи гостей Игр. Информационные системы и конструкции будут установлены и в терминалах порта, выделены специальные линии таможенного контроля. В аэропорту Емельяново будут, кроме того, работать волонтеры Универсиады. В деревне студенческих Игр оборудуют стойки удаленной регистрации пассажиров. и багажа.
Как подчеркнул руководитель дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов, аэропорт — первое, что увидят спортсмены, прилетевшие в наш город. И от этого во многом будут зависеть их впечатления от Красноярска в целом.
По словам генерального директора аэропорта Емельяново Андрея Метцлера, новый пассажирский терминал, начавший работу в 2017 году, отвечает всем мировым стандартам обсуживания.
«Высокая пропускная способность и технологичное оборудование позволит обеспечить обслуживание гостей соревнований на самом высоком уровне. Для нас важно, чтобы уже с первых минут нахождения на красноярской земле у гостей формировалось положительное впечатление о городе и крае. Мы планируем применить опыт команды в подготовке аэропорта города Сочи в дни проведения Олимпиады 2014 года», — сказал Андрей Метцлер.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Космонавт Артемьев показал снимок Новороссийска с борта МКС СМИ: российские боевые самолеты сближались с американским эсминцем в Сирии Обменялись любезностями. Госдума поддержала Медведева в трудную минуту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода142
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»39
Экс-президент США дал разумный совет Трампу216
Рубль начал утро с очередного падения104
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая177
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
02:18
Суд допросит Сечина по делу Улюкаева
Происшествия Компании
02:04
Бывшая жена может вернуться к Краско
Шоу-бизнес
00:59
Пынзарь открывает бизнес в Турции
Шоу-бизнес
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
00:24
«Тотальный диктант» пройдет на четырех вокзалах
Новости Москвы
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение