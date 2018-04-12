«Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто»: что нужно, чтобы это преодолеть

Перед началом непростого разговора… Вопрос о частной космонавтике и космических стартапах в России обсуждается уже не первый год. Для начала следует определиться в терминах, что такое частная компания. В западной практике частной считается организация, которая не только не имеет контролирующего государственного участия, но и не является публичной (то есть ее акции не котируются на бирже). Компании IKEA , S. C. Johnson, Bosch, Lego, Rolex, Ernst&Young являются частными, однако их вес в соответствующих отраслях может быть гораздо больше, чем у их конкурентов с государственным участием или публичными компаниями.

Под частной космической компанией в этой статье мы будем подразумевать предприятия без контролирующего госучастия, которые сами разрабатывают и производят конечную ракетно-космическую продукцию.

Это важная оговорка перед непростым разговором, поскольку в России есть ряд вполне успешных и инновационных частных компаний, работающих в сфере космических технологий, но специализирующихся на спутниковых услугах, используя, как правило, уже имеющеюся космическую инфраструктуру.

США как родина частной космонавтики Основной всплеск интереса к частной космонавтике в России возник в последние годы после широко освещаемых успехов (мнимых и настоящих) SpaceX . Но мало кто знал, что другие частные компании давно и успешно работали в весьма значимых космических программах США. Так North American Aviation и Grumman были головными организациями по разработке командного, служебного и лунного модуля легендарной космической программы «Аполлон». Частная компания Boeing , тогда еще не котирующаяся на бирже, была одним из главных разработчиков лунной ракеты Saturn V, а компания Orbital Sciences в 80-х годах по заказу NASA производила разгонные блоки для ракет семейства Titan. Потом эти компании либо слились с более крупными, либо развивались самостоятельно и выходили на биржу. Но ни в одной из них не было и нет государственного участия.

Запуск ракеты Saturn V Американская модель устройства стратегических отраслей экономики (ВПК, атомная сфера, нефтяная и газовая отрасль и так далее) строится не на участии государства в акциях компаний, а на жестком регулировании путем сертификации и лицензирования. Любые значимые нарушения режима лицензирования, например, в сфере космоса, наказываются значительными штрафами, а отзыв лицензии, по сути, означает крах данной компании. Отсутствие государства в капитале ракетно-космических компаний США дает им возможность самостоятельно определять свою стратегию развития и формировать органы управления (советы директоров, комитеты, правления), но для получения крайне выгодных для них государственных заказов компании не должны делать ничего, что может противоречить интересам их важнейшего заказчика. Компания SpaceX не является исключением. Она понадобилась NASA как противовес крупным и дорогим многолетним господрядчикам Lockheed Martin и Boeing. Значительное удешевление для NASA и ВВС США пусковых услуг и доставки грузов на МКС стало квинтэссенцией бизнес-модели этой компании. SpaceX получила не только финансовую поддержку от государства, но и ряд разработок по многочисленным предыдущим космическим программам NASA.

На одних коммерческих пусках без поддержки государства выжить было бы невозможно. Это понял даже самый богатый человек в США, создатель Amazon и ракетно-космической компании Blue Origin, Джефф Безос

Частично его работы по созданию метанового ракетного двигателя BE-4 финансируются государством через корпорацию ULA. Поэтому применительно к успеху SpaceX, можно сказать, сработало сочетание таланта и амбиций предпринимателя Илона Маска и потребностей NASA в дешевом пусковом провайдере. Вряд ли Маск, когда задумывал SpaceX, рассчитывал, что господдержка в виде правительственных заказов будет настолько велика. Но в этом и заключался его талант предпринимателя, что, почувствовав серьезную потребность государственных заказчиков в «дешевых» носителях, он сумел быстро адаптироваться и перейти от легкой ракеты без заказчиков Falcon 1 к более тяжелой Falcon 9 для пусков на МКС. Менее известная частная компания Sierra Nevada, которая работает над созданием космического челнока Dream Chaser, фактически с самого начала своей бизнес-деятельности была сфокусирована на госзаказах. Быстрорастущие частные спутниковые компании Spire и Planet также активно развивают направления продажи своих услуг правительственным органам как наиболее платежеспособным и надежным заказчикам. Многочисленные американские государственные агентства и министерства являются огромным потребителем космических услуг в пропорции гораздо большей, чем в России, ЕС и других странах. Поэтому большинство американских космических компаний и стартапов должны рассчитывать свою стратегию с учетом этого важного рынка. Именно так они и делают.

А как в Европе? Европейская модель устройства ракетно-космических компаний несколько отличается от американской. Государственное участие в капитале (до 50% голосующих акций) наблюдается почти у всех крупных игроков — Airbus, Thales, Safran, SES, Eutelsat . Вместе с тем государственное участие сочетается со всеми современными механизмами корпоративного управления и отчетности, что обеспечивает прозрачность процедур для миноритарных акционеров и советов директоров.

Небольших частных компаний не так много, слишком высоки капзатраты, операционные расходы и длительные этапы производства.

Не могу вспомнить за последние пять лет ни одной частной европейской космической компании, которая показала бы стремительный рост на рынке ракетно-космической техники. С другой стороны, было много реорганизаций и поглощений, в том числе и частных компаний, которые не смогли выжить на этом непростом и капиталоемком рынке. Основным заказчиком продукции и услуг является Европейское космическое агентство . Следует также отметить, что европейские механизмы финансирования циклов жизни компаний (бизнес-ангелы, венчурные инвесторы, фонды прямых инвестиций, крупные инвестиционные банки/фонды), с точки зрения объемов инвестиций и организации, существенно отстают от американских. Скорее всего, эта тенденция продолжится в ближайшие годы.

Какие частные космические компании есть в России С приходом капиталистической модели экономики в 1991 году в России появился целый ряд отраслей, которые стали частными. Космическая отрасль, как часть ВПК, в силу стратегической составляющей, не была приватизирована. Тем не менее некоторые вкрапления частного капитала в космические предприятия наблюдались. Так, крупные частные инвесторы и банки тем или иным способом консолидировали пакеты акций НПО Энергомаш РКК «Энергия» . Некоторые из них предлагали свои программы развития и оптимизации операционной деятельности этих ракетно-космических предприятий. Однако в силу отсутствия устоявшихся традиций корпоративного управления и поддержки со стороны правительства влияние частных инвесторов на развитие этих организаций было минимальным и вскоре государство почти полностью получило контроль над всеми предприятиями ракетно-космической отрасли.

Космический корабль «Союз МС» разработки РКК «Энергия»

На сегодняшний день существует лишь несколько российских частных космических компаний, которые занимаются разработкой и производством спутников или малых ракет-носителей. Это компании либо уровня стартапов, либо с очень небольшой капитализацией. В короткий перечень частных компаний можно включить Dauria Aerospace (разработка и производство малых спутников), «Спутникс» (разработка микроспутников), «Лин Индастриал» (разработка сверхлегких ракет) и «Космокурс» (создание суборбитальной многоразовой системы для космического туризма).

Развиваться космическому бизнесу в России очень непросто. Ощущается и нехватка кадров, и крайне скромный внутренний спрос на их продукты и услуги, и отсутствие доступа к длинным деньгам, без которых реализация серьезных космических проектов невозможна.

Завершающаяся покупка проекта «Морской старт» группой компаний S7 оставляет надежду, что устоявшемуся крупному частному инвестору с хорошей коммерческой историей и финансовыми ресурсами удастся успешно реализовать этот сложный капиталоемкий международный проект.

Что нужно, чтобы частная космонавтика развивалась в РФ Пока на законодательном уровне в России сказывается отсутствие нормативно установленных правил игры для частного бизнеса в космосе. Но понимание проблемы во многих кабинетах «Роскомоса» и правительства есть. И поэтому такие проекты, как создание венчурного фонда

внедрение современных моделей обучения персонала

использование института независимых членов совета директоров в ракетно-космических компаниях

развитие коммерческого направления на уровне «Роскосмоса»

…дают основание полагать, что многие аспекты реформирования отрасли реализуются правильно. Из серьезных предложений по реформированию ракетно-космической отрасли для улучшения ее эффективности и возможности более плодотворного сотрудничества с частными компаниями хотелось бы выделить две инициативы:

Первое — создание условий для выделения (spin-off) крупных инициативных коллективов из ракетно-космических предприятий для реализации прорывных проектов или создания сервисов.

Формы реализации этой практики могут варьироваться, но эффективность такого метода будет заключаться прежде всего в профессионализме (устоявшиеся коллективы серьезных предприятий с серьезным научно-производственным опытом) и мотивации (финансовая заинтересованность в результате) команды.

Второй инициативой является выделение военного космоса из состава «Роскосмоса» в пользу Воздушно-космических сил Минобороны РФ или иного ведомства.

«Роскосмос» (по принципу работы NASA и ЕSА) сможет сконцентрироваться исключительно на гражданской тематике, освоении дальнего космоса, международных программах, науке, образовании и коммерциализации. Это позволит менеджменту корпорации сфокусироваться именно на гражданских задачах отрасли и ее конкурентному развитию вместе с частными компаниями, в то время как специфические военные задачи страны в космосе будут реализованы другим ведомством и другими людьми.

Государство должно поддерживать инициативы частных компаний По сравнению с Европой и США Россия находится лишь на начальном пути развития частной космонавтики. Европейские и американские частные компании работают на авиационную и космическую промышленность уже много десятилетий, мы же только начинаем. В этих условиях нам следует отчетливо понимать, что развитие и поддержка инициатив частного сектора в космонавтике, несмотря на всю ее специфику, будет являться важным фактором глобального экономического роста России в наукоемких отраслях. Этому новое российское правительство просто обязано будет уделить особое внимание.

Материалы по теме: Илон Маск впервые показал фото части межпланетного корабля SpaceX 5 космических станций, которые могут стать заменой МКС Что происходит на Олимпиаде НТИ, где готовят технологических визионеров будущего Так могут выглядеть гостиницы для космических туристов «Falcon Heavy и продолжение пусков Falcon 9 оставляют российским ракетам очень небольшую нишу»