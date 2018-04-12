В МГТУ стартовала IV Всероссийская неделя финансовой грамотности

С 9 апреля сотрудники МГТУ принимают активное участие в организации и проведении научных, образовательных и информационных мероприятий в рамках IV Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи.

«Главная цель всех мероприятий недели финансовой грамотности — стимулирование детей и молодежи к дальнейшему повышению уровня финансовой грамотности, обучение навыкам финансового планирования и безопасности, формирование осознанного подхода к ведению бюджета, сбережениям и тратам», рассказали в пресс-службе МГТУ.

Мероприятия Центра финансовой грамотности МГТУ продлятся вплоть до 20 апреля.