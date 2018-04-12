Звездная карьера: рассказываем, как стать космонавтом

В 1960-х каждый мальчишка мечтал повторить подвиг Юрия Гагарина. Сегодня популярность профессии космонавта уже не так высока. Но есть немало юных романтиков, мечтающих о покорении Вселенной. Что делать, если ваш ребенок бредит космосом, рассказываем в материале Сети городских порталов.

К будущим космонавтам предъявляются очень высокие требования. Нужно быть абсолютно здоровым, выносливым и стойким к физическим и психологическим нагрузкам. Обязательно иметь высшее образование, предпочтительно техническое. Будущий исследователь Вселенной должен обладать волевым характером и уметь быстро принимать решения. Без всего этого в космосе будет тяжело обойтись, рассказали в Роскосмосе.

Космонавт должен быть стойким и выносливым

С чего же начать?

Здоровье — это самое основное, о чем должен задуматься будущий космонавт. Поэтому необходимо заниматься физкультурой, а еще лучше — выбрать спортивную секцию. Особое внимание нужно обратить на развитие выносливости, вестибулярного аппарата и закаливание.

Будет полезно записаться в кружки технического творчества (кванториумы, технопарки, тематические техпроекты), если такие есть в вашем городе. Не будет лишним посетить музеи космонавтики и планетарии.

В школе надо налегать на естественно-научные дисциплины: биологию, химию, географию, физику, математику, информатику. У космонавта должен быть широкий кругозор. Но, конечно, основной упор должен быть сделан на физику и математику. Важно также учить английский язык. Кстати, по русскому языку итоговая оценка в аттестате должна быть не ниже четверки — такое требование предъявляется к будущим космонавтам.

Самое главное — быть верным своей мечте и уверенно идти к своей цели, отметили в Роскосмосе. Нужно с детства работать над такими качествами характера, как терпение, трудолюбие и целеустремленность. Ведь с момента зачисления в отряд космонавтов до полета проходит не один год подготовки. И всё это время космонавт должен работать, приобретать новые навыки, сдавать экзамены и быть в отличной форме.

Космонавтам приходится работать в сложных условиях

Куда поступать после школы?

В любые учебные заведения, где есть летные и инженерные специальности (выбирать нужно университеты, академии, институты или высшие училища). Например, летчик-космонавт Федор Юрчихин заканчивал Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе; космонавт-испытатель Денис Матвеев — МГТУ имени Н. Э. Баумана; космонавт-испытатель Анна Кикина — Новосибирскую государственную академию водного транспорта; космонавт-испытатель Сергей Рязанский — биологический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова.

В Роскосмосе отметили, что любая образовательная модель приемлема. Можно закончить 9 классов, поступить в колледж, а потом в вуз. А можно после 11 классов поступать сразу в вуз. Все зависит от человека и его стремления идти к цели.

Где лучше начинать карьеру?

Все командиры космических кораблей пришли из армейских авиационных частей. А вот космонавты-испытатели и космонавты-исследователи — из самых разных организаций. Заявление в отряд космонавтов можно подать, будучи работником любого предприятия или института страны, пояснили в Роскосмосе.

Набор в отряд космонавтов объявляют по мере необходимости. Последний такой набор был в 2017 году.

Чтобы хорошо себя чувствовать в невесомости, нужно тренировать вестибулярный аппарат

А если здоровье подводит, но хочется связать свою жизнь с космосом?

В космической отрасли очень много разных специальностей. Это инженер-конструктор, технолог, испытатель, слесарь-сборщик, специалист по обработке информации на основе данных дистанционного зондирования Земли, специалист по подготовке космонавтов, специалист по управлению полетом. И это еще далеко не полный список.

Для рабочих профессий достаточно среднего профессионального образования (колледж, училище), а вот для работников конструкторских, испытательных и технологических подразделений нужно высшее техническое образование.

Где Роскосмос берет кадры?

Госкорпорация поддерживает профориентационные проекты. Подробно о них можно узнать на сайте «Ключ на старт». На этом же ресурсе в разделе «Мероприятия» можно найти информацию о космических конкурсах, олимпиадах, чемпионатах. Анонсы о событиях также публикуются на сайте Роскосмоса.

Роскосмос ежегодно проводит научно-практическую конференцию «Орбита молодежи», где молодые ученые и специалисты представляют собственные проекты в области ракетно-космической техники и технологий.

С 2017 года проходят «Дни Роскосмоса» на базе вузов, где готовят кадры для ракетно-космической промышленности. Старшеклассники и студенты первых-вторых курсов общаются с инженерами профильных предприятий, летчиками-космонавтами, представителями Роскосмоса. В прошлом году «Дни Роскосмоса» прошли в Амурской (Благовещенск и Циолковский), Челябинской областях (Челябинск, Миасс, Златоуст), в Томске, Москве и Санкт-Петербурге.

Каждый год проходит Всероссийский чемпионат «Воздушно-инженерная школа» «Рускансат». В соревнованиях могут принять участие команды школьников 6–11-х классов, а также студентов младших курсов вузов. Важные требования — знание английского языка, математики, информатики.

Участники чемпионата в течение нескольких месяцев разрабатывают, конструируют, программируют, а затем запускают в небо модели космических аппаратов и ракет-носителей. После запусков они защищают свои результаты перед экспертной комиссией. В финал чемпионата проходят самые разные команды: от представителей крупнейших космических фирм в стране до учащихся сельских школ.

Ужин космонавта

Космические смены в детских лагерях

В МДЦ «Артек» (Крым) ежегодно в апреле проходит «Первая космическая» смена. Попасть на нее могут ученики 5–11-х классов — победители, призеры, лауреаты конкурсов, олимпиад и чемпионатов научно-технического и инженерного направления на космическую тематику, команды-лауреаты детских проектов Госкорпорации «Роскосмос». Ребята знакомятся с космонавтами МКС, проходят обучение в 10 лабораториях, углубляют и расширяют свои знания о космосе, ракето— и роботостроении, приобретают практические навыки по проектированию и моделированию ракетно-космической техники. В этом году смена уже идет (началась 7 апреля). Положение по отбору на 2019 год будет опубликовано на сайте Роскосмоса.

В ВДЦ «Орленок» (Краснодарский край) ежегодно осенью проходит международная смена «Объединённые космосом» для ребят 11–16 лет, где они занимаются разработкой инженерно-конструкторских и исследовательских проектов по космической тематике. Подробно об условиях получения путевки вы можете прочитать в положении о конкурсе.

Кому отдается предпочтение: мужчинам или женщинам?

В Роскосмосе говорят, что женский организм сильнее подвержен агрессивному воздействию космической среды. Но женское участие в современных программах освоения дальнего космоса и экзопланет просто необходимо. Оно благотворно сказывается на психологическом климате в экипажах кораблей и космических станций, к тому же есть научные эксперименты, с которыми в силу особенностей психологии и организма могут справиться только женщины, говорят специалисты космического ведомства.