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Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля»
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Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля» 

Ведомости 52 минуты назад
Фото: Ведомости
Основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норильского никеля», сообщил журналистам представитель «Норникеля». «Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров „Норникеля“, от него поступил официальный отказ от номинации», — сказал он. Кто будет номинирован вместо него, не сообщается.
О выдвижении Дерипаски в совет директоров «Норникеля» стало известно 5 апреля. Его номинировал совет директоров «Норникеля», говорил собеседник «Ведомостей».
Дерипаска уже был в совете директоров компании: в 2008 г., когда UC Rusal выкупила 25% «Норникеля» у Михаила Прохорова, и второй раз — с 2010 по 2013 г. UC Rusal Дерипаски принадлежит 27,8% «Норникеля».
Всего в совет были номинированы 13 человек — по числу мест. По акционерному соглашению от 2012 г. совет директоров «Норникеля» состоит из четырех представителей и по одному независимому директору от «Интерроса» Владимира Потанина и UC Rusal Олега Дерипаски и трех представителей от Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова. Всего в совете пять независимых директоров.
6 апреля минфин США ввел санкции против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В черный список попали основные активы Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ и другие шесть связанных с миллиардером компаний. Американские лица обязаны прекратить коммерческие отношения с включенными в санкционный список компаниями. Это касается как деловых отношений, так и работы американцев в этих компаниях, а также владения их акциями и облигациями.
При этом UC Rusal ранее отмечал, что санкции США с высокой долей вероятности окажут существенное негативное влияние на бизнес и перспективы компании. Санкции против UC Rusal могут привести к техническому дефолту, предупредила компания.
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