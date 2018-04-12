В Узбекистане готовят разовую амнистию для самостроев

Узбекистане объявят масштабную разовую акцию по признанию прав собственности на жилые помещения физических лиц, возведенные на самовольно занятом земельном участке или без получения разрешения на строительство. Об этом в сообщило в четверг местное агентство новостей «Podrobno.uz» со ссылкой на проект указа президента страны.

Документ предлагает установить, что «до 31 декабря 2018 года право собственности на самовольную постройку признается за лицом, добросовестно, открыто и непрерывно владеющим этим объектом как своим собственным имуществом». При этом должен быть соблюден ряд условий — земельный участок или его часть не находится на земле, которая в соответствии с законодательством не может быть отведена для жилищного строительства, не нарушает права и интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Конкретные случаи, при которых право собственности на самовольную постройку не может быть признано, будут определяться правительством.

Решение провести амнистию самостроям возникло после недавно проведенной инвентаризации недвижимого фонда республики, выявившей системные упущения и серьезные недостатки в вопросах обеспечения законности в сфере индивидуального жилищного строительства, особенно в сельской местности, говорится в сообщении. При попустительстве государственных органов, в первую очередь органов исполнительной власти на местах, гражданам раздавали за деньги земельные участки под жилищное строительство. В результате данная проблема обрела массовый характер по всей республике. Это привело к возникновению социальных проблем у населения. Только в вирутальную приемную президента поступило более 5 тысяч обращений с просьбой выдать кадастровые документы на самострои. Такими же просьбами завалены депутаты парламента и должностные лица страны.