Фото объятий счастливой Цымбалюк-Романовской с известным певцом вызвало фурор

В Сети появился снимок, на котором запечатлены Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин . Пианистка и певец стоят в обнимку и улыбаются на камеру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Прохор Шаляпин опубликовал фотографию, на которой запечатлен со скандально известной пианисткой, бывшей женой Армена Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской. Пара стоит в обнимку и счастливо улыбается. Интересно, что позднее аналогичный кадр выложила и Виталина у себя в аккаунте в Facebook.

Подписчики Цымбалюк-Романовской немедленно отреагировали. «Может вам пожениться? Очередной хайп. Новости на год обеспечены (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)», «А Проша и правда такой? Или он играет такой имидж?» Виталина ответила: «Не знаю даже))) я впервые его видела. Обаятельный очень мне показался».

Фанаты в восторге от Шаляпина и Цымбалюк-Романовской. «Красивая пара», «Он то обонятельный, но слишком много вокруг него некрасивых историй! Не обольщайтесь! Не компроментируйте себя! Оставайтесь быть достойной, такой, какой вас полюбил зритель! Удачи!», «Отличный парень. Никого не слушайте», «Прохора знаю лично. Прекрасный певец и человек», — высказались подписчики.

Отметим, что поклонники Прохора Шаляпина тоже по достоинству оценили снимок. «Вам нужно вместе сойтись, как раз подходите друг другу. Два одиночества», «Обожаю обоих! Хитрые до невозможности! Живут как хотят! Всем бы такого ума! Молодцы! Жизнь слишком коротка, чтобы слушать чьи то комментарии!», «он любит бабушек, а она дедушек 😅вот и все)))», «Я уже боюсь предположить, что ты с ней затеял», «Наконец-то нашел себе честную, непорочную, бескорыстную, „красивую“, милоту — удачи», — пожелали счастья певцу и пианистке пользователи Сети.