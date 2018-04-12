В Тольятти приставы закрыли мясной ларек из-за сотрудника-нелегала

Тольятти владельца торговой точки осудили за незаконное привлечение иностранца к работе.

— Владелица торговой точки продавала местным жителям мясо. В качестве мясника у нее работал гость из соседней республики. Однако у мужчины не было соответствующего разрешения, — пояснили в УФССП по Самарской области

Суд признал женщину виновной в незаконном привлечении к работе иностранца и постановил закрыть на 14 суток мясной ларек в качестве наказания. Дверь в магазин опечатали, а мясо и всё оборудование для разделки и хранения отправили владелице павильона.