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В Тольятти приставы закрыли мясной ларек из-за сотрудника-нелегала
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В Тольятти приставы закрыли мясной ларек из-за сотрудника-нелегала 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В Тольятти владельца торговой точки осудили за незаконное привлечение иностранца к работе.
— Владелица торговой точки продавала местным жителям мясо. В качестве мясника у нее работал гость из соседней республики. Однако у мужчины не было соответствующего разрешения, — пояснили в УФССП по Самарской области.
Суд признал женщину виновной в незаконном привлечении к работе иностранца и постановил закрыть на 14 суток мясной ларек в качестве наказания. Дверь в магазин опечатали, а мясо и всё оборудование для разделки и хранения отправили владелице павильона.
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