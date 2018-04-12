Зона отдыха в 1,4 га появится в Ханты-Мансийске

11 апреля в библиотеке № 6 прошли Общественные обсуждения о предполагаемых мероприятиях по благоустройству пешеходной зоны по улице Карла Маркса (участок от улицы Елены Сагандуковой с выходом на микрорайон «Западный») в Ханты-Мансийске

Сейчас департамент градостроительства и архитектуры города готовит концепцию по благоустройству зоны отдыха от улицы Карла-Маркса до улицы Елены Сагандуковой и выходом на микрорайон «Западный». Она будет составлена с учётом мнения горожан.

После того, как пожелания жителей обработают, составят новый макет и предложение по благоустройству зоны отдыха. С получившейся концепцией город выйдет на всероссийский конкурс с целью получить из федерального бюджета деньги на постройку объектов.

Ранее среди жителей окружной столицы провели опрос, где они оставляли свои предложения и идеи по благоустройству территории отдыха. Из сформированного списка присутствовавшие на заседании проголосовали за более респектабельные, по их мнению, проекты.

По итогу общественного заседания было решено, что в концепцию на конкурс заявят следующие объекты: игровые зоны для детей всех возрастов, молодёжная площадка (скейт парк, скалодром), пешеходная зона с выделением трассы под велосипедные дорожки, амфитеатр для проведения концертов, экспозиция фонтанов и ярмарочная зона.

Некоторые заявленные в опросе предложения городские жители оставили без внимания, такие как: трасса для картинга, футбольное поле, хоккейный корт и парк аттракционов.

Заместитель директора, начальник управления градостроительной деятельности департамента градостроительства и архитектуры Ханты-Мансийска Игорь Мосин раскрыл некоторые секреты территории, которую им поручено обустраивать: «Проектируется много зелёных посадок и рассматривается вариант с искусственными фонтанами и ручьями вдоль зоны комфорта».

Своё выступление он закончил рассуждением о том, что пока рано делать сто процентные прогнозы о том, что будет построено в этой зоне отдыха. «Нашу концепцию должны просмотреть, изучить и согласовать. Помимо этого, мы ведём переговоры с застройщиком нового торгового центра, чтобы зоны не копировали друг друга, и не вышло так, что у нас на территории отдыха стоит корт и в самом центре находится корт. Нужно всё точно продумать и измерить».

Для справки:

Микрорайон «Западный» будет находиться за гостиницей «Олимпийская» в границах объездной дороги. Сейчас здесь находится лес и необработанный участок земли, который во время весеннего разлива рек подтопляет. Но скоро на этом месте появится целый микрорайон, где построят жилой комплекс и самый большой в округе торговый центр. Свободную территорию на этом участке, между жилым комплексом и ТЦ, а это 140 000 м2, было решено выделить под масштабную застройку места отдыха для жителей города.