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Рождаемость в Удмуртии оказалась выше среднероссийских показателей
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Рождаемость в Удмуртии оказалась выше среднероссийских показателей 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла 22 место в стране по уровню рождаемости в 2017 году. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Гузнищева.
«По итогам 2017 года уровень рождаемости в Удмуртии был выше средних показателей по стране. 11,8 на 1000 — это 5 место в ПФО и 22 в России. Показатель на 3 процента выше общероссийского», — рассказала Людмила Гузнищева.
Она также уточнила, что за последние 5 лет в республике уменьшился показатель младенческой смертности. С 8,4 на 1000 в 2012 году, до 4,6 на 1000 в 2017 году. Это значительно ниже, чем в среднем по стране.
«Причины младенческой смертности не меняются. Наибольший удельный вес занимают болезни новорожденных детей. Врожденные аномалии на втором месте, которые в последнее время также снижаются. Третье место — несчастные случаи вне стационара», — отметила Людмила Гузнищева.
Также по словам замминистра здравоохранения в Удмуртии в целом уменьшился показатель смертности с 12,6 на 1000 до 12.
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