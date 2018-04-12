Рождаемость в Удмуртии оказалась выше среднероссийских показателей

Ижевск. Удмуртия . Удмуртия заняла 22 место в стране по уровню рождаемости в 2017 году. Об этом рассказала замминистра здравоохранения региона Людмила Гузнищева.

«По итогам 2017 года уровень рождаемости в Удмуртии был выше средних показателей по стране. 11,8 на 1000 — это 5 место в ПФО и 22 в России . Показатель на 3 процента выше общероссийского», — рассказала Людмила Гузнищева.

Она также уточнила, что за последние 5 лет в республике уменьшился показатель младенческой смертности. С 8,4 на 1000 в 2012 году, до 4,6 на 1000 в 2017 году. Это значительно ниже, чем в среднем по стране.

«Причины младенческой смертности не меняются. Наибольший удельный вес занимают болезни новорожденных детей. Врожденные аномалии на втором месте, которые в последнее время также снижаются. Третье место — несчастные случаи вне стационара», — отметила Людмила Гузнищева.

Также по словам замминистра здравоохранения в Удмуртии в целом уменьшился показатель смертности с 12,6 на 1000 до 12.