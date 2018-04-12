Разгоняя лед: уфимские спасатели расчистили реку Дему

Спасатели расчистили русло реки Дема под Уфой , чтобы не допустить ледяных заторов и поднятия уровня воды.

Работы было много: дорогу воде преградило огромное дерево, которое еще и было заковано в ледяной панцирь. Спасатели вынуждены были разрезать лед вокруг полена. Добравшись до огромной коряги, она начали спиливать ветки, чтобы уменьшить массу деревяшки. Распилив дерево, они обвязали его стропами и оттащили к берегу.

— Это значит, что из русла больше прогнозируемого уровня река не выйдет и не затопит ближайшие территории, — пояснили в Управлении гражданской защиты Уфы.

Спасатели не в первый раз помогают жителям Демского района. В прошлом году им пришлось разбирать завал из деревьев, коряг и льда. Специалисты управления постоянно ведут работы по чернению и распилу льда.