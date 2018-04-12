На задворках: почему капремонт в Карелии не устроил ОНФ?

В постоянном движении

В 2017 году власти планировали отремонтировать 194 здания, однако по факту региону удалось привести в порядок лишь 57 из них, освоив всего 28% собранных за год средств. Как шутят карельские остряки, такими темпами республика завершит программу примерно через 100 лет. Тем не менее министр строительства, ЖКХ и энергетики РК Олег Ермолаев уверяет, что ситуация под контролем.

«Был принят целый ряд организационных решений, были приняты кадровые решения. Новый директор регионального фонда капитального ремонта назначен. На 2018 год стоят серьезные задачи — мы планируем значительно улучшить работу фонда, прежде всего, по освоению средств, которые вносят юридические лица и жители республики. В 2018 году мы планируем отремонтировать 339 домов и выйти на освоение около 80% средств. Это достаточно сложная задача, но это наш ориентир», — рассказал министр.

По словам чиновника, главный тормоз программы — изначальный просчет при составлении списка домов, попавших в очередь на капремонт. Оказалось, что 268 домов, оказавшихся в перечне, нуждаются вовсе не в ремонте, а в расселении. «Мы дополнительно включили в краткосрочный план, взамен выбывших аварийных зданий, 268 многоквартирных домов. Возможно часть этих домов также будут признаны аварийными, в этом году мы планируем еще два раза актуализировать программу — в мае и августе, — признался Ермолаев. — Часть домов приняли решение перейти на специальные счета — и уйти из фонда капитального ремонта. И при актуализации краткосрочного плана часть домов приходиться передвигать на последующие годы. Такое движение происходит постоянно».

По мнению руководителя Центра общественного контроля НП «ЖКХ Контроль» Дмитрия Данильева, на примере карельской столицы эта проблема отразилась как в капле воды.

«В Петрозаводске из 71 многоквартирного дома, которые стоят в плане на 2018 год — 69 признаны аварийными во время подготовки проектно-сметной документации, — пояснил общественник. — Соответственно, деньги остались, а дома из программы вышли. Краткосрочный план был откорректирован — и с 2019 года добавили еще ряд многоквартирных домов, которые сейчас обследуют. И, скорее всего, из них опять подавляющее большинство признают аварийными. Дома, которые числятся в программе, там числиться не должны. А все потому, что ранее собственники домов и их управляющие компании не проводили обследований и не добивались аварийного статуса».

Что делать?

По мнению Данильева, излишки средств, которые аккумулируются на счетах фонда капитального ремонта, разумнее всего перенаправлять на дополнительные услуги. Например, на программу ускоренной замены лифтов. По данным карельского Минстроя, в многоквартирных домах на территории Карелии , около 1283 лифтов в 475 домах. Нормативный срок эксплуатации превышен у 575 лифтов.

Как сообщил директор карельского фонда капитального ремонта Виталий Берлогин, эта работа ведется. «В прошлом году была разработана проектно-сметная документация на замену 103 лифтов в 40 многоквартирных домах республики. В этом году проведены аукционы и заключены контракты на замену 62 лифтов в 26 домах. В настоящий момент эти лифты меняются в Петрозаводске, Кондопоге, Питкяранте и Сортавале. До конца лета планируем произвести полную замену оставшихся 99 лифтов. Общая стоимость работ оценивается в 230 миллионов рублей», — сказал он.

Еще один вариант — перераспределение средств на ускоренный ремонт систем внутреннего газоснабжения. «По данным центра МЧС „Антистихия“, Карелия вошла в число регионов с повышенной вероятностью взрывов бытового газа. В данный момент мы анализируем ситуацию в городе Петрозаводске — специализированные организации, которые газом занимаются, уже готовят списки многоквартирных домов, где нормативный срок эксплуатации внутренних газовых сетей истек, а капитальный ремонт не производился. Эти дома должны войти в программу по ускоренному ремонту систем внутреннего газоснабжения», — рассказал Данильев.

Как утверждает эксперт, газоснабжением чаще всего обеспечены более или менее крепкие пятиэтажные дома — такие работы можно проводить параллельно с обследованием «сомнительных» деревянных бараков и не ждать, когда неосвоенные деньги на счете регионального оператора «съест» инфляция. Неоправданные ожидания

Еще одна проблема — качество ремонта, выполненного в рамках региональной программы. Жители отремонтированных домов периодически жалуются СМИ. Так, по словам жителей дома № 41 по улице Зайцева, их деревянный барак уже не первое десятилетие уходит под землю — полы превратились в горки, мебель стоит на подпорках. «Правая сторона дома вообще ушла — более чем на 120 миллиметров, — рассказал петрозаводчанин Виктор Сломко. — Дом обшили, сделали вокруг бетонирование и восстановили кровлю. А внутри — в том числе в подъездах — ничего не делали. Снаружи красиво, а внутри — барак бараком. Кому нужен такой ремонт?»

По словам Данильева, местным законом достаточно четко определены виды работ, которые производятся в рамках минимального взноса. «Люди часто приглашают журналистов в квартиру, которая не является общедомовым имуществом, в подъезд, косметический ремонт которого не входит в перечень работ по капитальному ремонту, и говорят: „Полюбуйтесь, какой же это капитальный ремонт, когда у нас в доме такой бардак. В квартире бардак. В подъезде бардак“. Однако после капитального ремонта за счет только лишь минимального взноса дом не может стать как новенький», — сказал общественник.

«Если люди хотят сделать что-то дополнительно, сверх необходимых базовых потребностей — они имеют право провести любой другой вид работ, если примут решение об увеличении минимального взноса на какую-то сумму с пересчетом на 29 лет. При этом, поднимая плату всего на один рубль, собственники получают от фонда сразу всю сумму, которую они за счет такого превышения способны за эти 29 лет накопить. За счет этих дополнительных средств можно сделать и подъезд, и даже золотые унитазы поставить. Но, как правило, платить сверх минимального взноса мы не хотим, а работ сверх минимального взноса — требуем. Есть такое недопонимание, завышенные ожидания. Видимо, фонд капитального ремонта не может пока это объяснить так, чтобы до всех дошло», — добавил он.

Региональная программа капитального ремонта рассчитана на 29 лет. За оставшиеся 26 лет республике предстоит отремонтировать 6734 здания, Цена вопроса — около 44,5 миллиардов рублей. С переселением граждан из аварийного жилфонда все обстоит намного сложней. Программа выполнена всего на 70% — для ее успешного завершения республике предстоит расселить около 60 тысяч квадратных метров жилья. Как утверждают эксперты, в противном случае регион может не попасть в новую программу, которая стартует в 2019 году.