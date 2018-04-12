Суд обязал нижегородских чиновников провести газ и воду многодетным

Многодетная семья Богдановых еще шесть лет назад получила здесь земельный участок. Тогда младшему сыну Ивану не было и года. Семья с тремя детьми планировала скорее построить дом. Благо и средств хватало: материнский капитал плюс деньги от продажи дома, доставшегося в наследство.

Конечно, у Богдановых есть другое жилье — дом на две семьи в Богородске . Но куда вольготнее растить детей в загородном доме рядом с озером и лесом, дышать свежим воздухом да собирать грибы и ягоды… В этом году Ваня уже пойдет в школу, а мечта Богдановых о загородной жизни так и остается нереализованной.

— Нам только провели свет, — рассказывает Марина Богданова . — До сих пор нет воды, газа и дороги. На машине — не проехать, а пешком от места стоянки километра три.

Дом Богдановы все же возвели, но поставлена пока только коробка без внутренней отделки.

— Если дом не отапливать, он может быстро разрушиться, — продолжает Марина. — Я часто обращалась в местную администрацию, но фактически получала одни отписки и пустые обещания. К тому же нам уже второй раз по закону продлили пользование земельным участком на три года — срок оканчивается в декабре этого года. И если земельный участок не будет благоустроен, то — опять же по закону — у нас его могут изъять.

В администрации Богородского района «РГ» ответили, что они не согласны с решением суда и уже подали апелляцию в Нижегородский областной суд. В этом году деревня Ушаково будет обеспечена только водоснабжением. О дорогах пока речи вообще не идет — их прокладка рассчитана вплоть до 2030 года.

Кстати

Прокуратура Богородского района готовит аналогичный иск в отношении администрации в связи с отсутствием инфраструктуры на земельных участках еще семи многодетных семей.