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Lost Ark: прием заявок на корейское ЗБТ3 начнется 19 апреля
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Lost Ark: прием заявок на корейское ЗБТ3 начнется 19 апреля 

MMO13 2 часа назад
Фото: MMO13
Очередная заметка Ришы о новом контенте третьего ЗБТ Lost Ark, перевод которой мы представим в ближайшее время, раскрыла одну важную деталь касательно сроков ЗБТ3. Из материала стало известно, что 19 апреля начнется прием заявок на участие в тестировании.
Стоит отметить, что период между началом отбора и началом тестирования на ЗБТ1 и ЗБТ2 составлял около трех недель. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что ЗБТ3 пройдет в мае. Похоже, в этом году Smilegate решили порадовать фанатов раньше ожидаемого, а заодно и уложиться в сроки, запустив корейское ОБТ в 2018 году.
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