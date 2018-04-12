Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает свыше 30 млрд кВт∙часов

11 апреля исполнилось 25 лет с момента пуска четвертого энергоблока Балаковской АЭС (филиал концерна « Росэнергоатом ). Он стал первым атомным энергоблоком, рожденным уже в постсоветской России

За свою четвертьвековую историю блок №4 Балаковской атомной станции выдал в энергосистему страны более 175 млрд кВт∙час электроэнергии — этого количества достаточно для обеспечения потребления Саратовской области в течение 13 лет или для обеспечения потребления соседней Самарской области в течение 7 лет.

Для сравнения: для выработки 175 млрд кВт∙час электроэнергии на ТЭЦ, понадобилось бы 59 миллионов 500 тысяч тонн высококачественного угля!

Через пять лет энергоблок-юбиляр приблизится к своему тридцатилетнему рубежу. Поэтому сейчас полным ходом ведется подготовка к продлению его эксплуатационного ресурса. В рамках ремонтной кампании 2017 года проведен колоссальный объем модернизационных мероприятий, направленных на повышение надежности и безопасности работы оборудования. Процедура получения лицензии на дополнительный срок службы четвертого энергоблока Балаковской АЭС намечена на декабрь 2023 года.

Ежегодно Балаковская АЭС вырабатывает свыше 30 млрд кВт∙час электроэнергии и входит в число крупнейших генераторов энергии в мире. Электроэнергия, поставляемая атомной станцией, поступает потребителям Поволжья, Центральной России, Урала и Сибири.