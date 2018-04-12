Сальто и бег по стенам: как правильно преодолевать лужи в Нижнем Новгороде

Весной или после сильных дождей в Нижнем Новгороде заливает многие улицы. Мы прошлись по обычным дворикам в верхней части города.

Пока мы с фотографом шлепали по мокрому асфальту, Евгений ходил по воздуху. Круто, да?

Наш герой — профессиональный трейсер. В 2006 году он открыл школу паркура в Нижнем Новгороде, сейчас она выросла в Нижегородскую академию паркура. Евгений учит детей и взрослых преодолевать препятствия в городских условиях.

Евгений говорит, что в нашем городе мало препятствий. Ну, кому как.

Для того, чтобы так уметь — нужна серьезная физическая подготовка. Без нее трюки не осилишь.

А повторять выкрутасы без должной подготовки вообще запрещается: в лучшем случае свалитесь в лужу.