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Элтон Джон о Майли Сайрус: «Она самая сексуальная женщина во всем мире»
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Элтон Джон о Майли Сайрус: «Она самая сексуальная женщина во всем мире» 

Журнал ОК! 28 минут назад
Элтон Джон, который планирует завершить свою музыкальную карьеру, стал гостем шоу Rocket Hour и поговорил с журналистами о молодых исполнителях. По мнению 71-летнего артиста, самые яркие из них — Леди Гага, Эд Ширан, Сэм Смит и Майли Сайрус, которую он и вовсе назвал «самой сексуальной женщиной во всем мире».
Мальчик, ей всего 25 лет. Она талантлива, сексуальна, и да, я люблю ее! — прокомментировал Элтон Джон.
Майли Сайрус
Не смог отметить артист и крестную маму своих детей — Леди Гагу. Британский певец заявил, что она одна из самых добрых и одаренных людей, которых он когда-либо встречал.
Напомним, что Элтон Джон завершит свою карьеру после грандиозного прощального тура Farewell Yellow Brick Road, который включает в себя 300 концертов и продлится три года. Вероятно, артист принял решение покинуть сцену из-за проблем со здоровьем.
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