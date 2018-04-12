Элтон Джон о Майли Сайрус: «Она самая сексуальная женщина во всем мире»

Мальчик, ей всего 25 лет. Она талантлива, сексуальна, и да, я люблю ее! — прокомментировал Элтон Джон.

Майли Сайрус

Не смог отметить артист и крестную маму своих детей — Леди Гагу. Британский певец заявил, что она одна из самых добрых и одаренных людей, которых он когда-либо встречал.

Напомним, что Элтон Джон завершит свою карьеру после грандиозного прощального тура Farewell Yellow Brick Road, который включает в себя 300 концертов и продлится три года. Вероятно, артист принял решение покинуть сцену из-за проблем со здоровьем.