Марафон помощи. Акция поддержки одиноких пенсионеров пройдет на Урале

В акции могут поучаствовать любые неравнодушные горожане; на всех площадках магазинов торговых сетей Х5 Retail Group Екатеринбурге — а это 140 магазинов «Пятерочка», 17 магазинов «Перекресток» и три гипермаркета «Карусель» — с 10 до 18 часов покупателей будут встречать волонтеры, которые сориентируют в чем именно нуждаются благополучатели.

«Такая замечательная программа «Корзина доброты» существует уже более двух лет. За это время представители фонда собрали и передали разным категориям нуждающихся более 150 тонн продовольственной помощи. В какой-то момент мы приняли решение с нашим партнером Х5 Retail Group сделать такие акции более масштабными, чтобы в них могли принять участие все желающие городов-милионников. Так, 3 марта аналогичная акция была проведена в Казани », — рассказывает руководитель благотворительного фонда «Фонд продовольствия „Русь“ Виктория Крисько . Для помощи была выбрана категория одиноко проживающих пенсионеров: именно они станут финальными получателями продовольственных наборов, которые будут собраны на протяжении марафона. Такие акции помогают не только одиноким бабушкам и дедушкам, но и жителям города: многие хотят и готовы помогать одиноким пенсионерам, но не всегда понятно каким образом это сделать.

По словам директора Уральского дивизиона торговой сети „Пятерочка“ Ольги Петько, у предстоящей акции есть история: „Начиная с 2015 года, компания уже пробовала собирать продукты в нескольких магазинах на территории России , но в таком масштабном формате мы работаем впервые. В Екатеринбурге „Корзина доброты“ будет проходить 21 апреля на протяжении всего дня, с 10 до 18 часов. Выбирать продукты помогут около 300 волонтеров, их можно будет узнать по яркой форме — оранжевому фартуку; каждый из них поможет сориентировать, что из продуктов лучше всего купить для пожертвования в „Корзину доброты“.

В первую очередь потребуются продукты длительного хранения, чтобы пожилые люди могли как можно дольше их использовать — это, например, подсолнечное масло, крупы, мука, консервы; важно, чтобы каждый нуждающийся получил равноценный набор, объемом до четырех-пяти килограммов.

“Мы рассчитываем на очень серьезные объемы сборов — более 15 тонн это точно», подчеркнула Петько. Она добавила, что по итогам акции ритейлер добавит 30% сверх того, что будет собрано на протяжении дня. Таким образом, Х5 Retail Group не только предоставит инфраструктуру для проведения акции, но и оплатит каждый третий набор для нуждающихся пенсионеров.

Продуктовые наборы также будут включать в себя и непродовольственные товары — зубную пасту и шампуни; докомплектовать наборы такими товарами — инициатива компании Unilever. «Часть сотрудников уральского филиала компании также будут привлечены в качестве волонтеров 21 апреля», — подчеркнула Татьяна Воробьева, директор производственного филиала Unilever в Екатеринбурге.

Свердловская область является регионом, который активно включается во многие технологии благотворительности и добровольчества. «Запуская акцию „Корзина доброты“ мы входим в новые отношения, в которых участвует бизнес, некоммерческие организации, государственный сектор, а также добровольческая активная среда. Такое сотрудничество поможет найти новые инструменты, которые должны дополнить палитру добровольчества и список добрых дел, которые мы реализуем», — отметил Илья Илларионов, начальник отдела технологий социального обслуживания граждан министерства социальной политики Свердловской области. Также он подчеркнул, что в рамках акции «Корзины доброты» получателями собранных наборов станут более 1000 пожилых граждан из 22 муниципальных территорий Свердловской области. В первую очередь, это будут пенсионеры, которые находятся на социальном обслуживании, а также те, чей доход ограничен и кто проживает в малых населенных пунктах с менее развитой инфраструктурой.

Для тех горожан, которых не будет в Екатеринбурге в день марафона 21 апреля, но при этом они хотели бы внести свой вклад в формирование наборов, также предусмотрена возможность участия. На сайте проекта «Корзина доброты» можно осуществить онлайн-пожертвование: оно предполагается в денежном эквиваленте. На выделенную сумму будут закуплены необходимые для благополучателей товары в том регионе, откуда пришло денежное пожертвование.