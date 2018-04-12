Екатеринбуржцы соберут «Корзины доброты» для пенсионеров

Екатеринбург принял от Казани эстафету благотворительного продовольственного марафона «Корзина доброты». 21 апреля во всех городских магазинах «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель» любой свердловчанин сможет купить продукты для одиноких пожилых людей региона.

Социальный проект реализуется Фондом продовольствия «Русь» и X5 Retail Group c 2015 года. За это время волонтеры собрали и передали нуждающимся более 130 тонн продовольственной помощи. Но по-настоящему масштабным он стал в этом году.

О том, чем и для кого наполняется «Корзина доброты», как стать волонтером или просто совершить добрый поступок — в материале "Уралинформбюро"

Кому помогаем?

Одиноким бабушкам и дедушкам Среднего Урала. Сколько их будет — зависит от количества собранных 21 апреля продуктов. То есть — от нас!

Проект «Корзина доброты» реализуется при поддержке регионального министерства социальной политики. Именно специалисты ведомства назначают благополучателей. При выборе тех, кому будет оказана помощь, исключен субъективный критерий, заверил начальник отдела технологий социального обслуживания граждан министерства социальной политики Илья Илларионов.

Волонтеры привозят старикам не только продукты…

"Мы опираемся на формальные критерии — одинокое проживание, низкий уровень дохода, малый населенный пункт", — уточнил он.

В итоге: продуктовые наборы доставят в 22 территории Свердловской области

Хочу помочь, как?

Это просто! Сбор продуктов будет проходить 21 апреля с 10.00 до 18.00 во всех екатеринбургских магазинах компании X5 Retail Group: 140 универсамах «Пятёрочка», 17 супермаркетах «Перекрёсток» и 3 гипермаркетах «Карусель».

На входе в торговые залы вас встретят волонтеры в оранжевых фартуках с эмблемой акции. Они объяснят, как принять участие в акции, что купить, раздадут информационные брошюры и после примут выбранные вами продукты.

Добровольцами выступят представители Фонда продовольствия «Русь» и ресурсного центра волонтерства «Сила Урала».

Виктория Крисько напоминает: волонтера вы узнаете по оранжевому фартуку.

"Также волонтерами будут наши сотрудники, — рассказала директор Уральского дивизиона торговой сети «Пятёрочка» Ольга Петько. — В этот субботний день ответственные работники компании будут ждать всех неравнодушных покупателей в наших магазинах. Сбор продуктов продлится до 18.00. Я рассчитываю не на 13 тонн, как было собрано в Казани, а на более серьезные объемы. И надеюсь, за счет этого список благополучателей мы сможем расширить".

Руководитель благотворительного фонда «Фонд продовольствия „Русь“ Виктория Крисько уверяет, что помощь в подобном мероприятии — „это самый простой способ совершить добрый поступок“.

Чем наполнить корзину?

В выборе продуктов для корзины помогут волонтеры и брошюры, которые будут раздаваться в магазинах.

Ориентироваться нужно на товары длительного хранения: масло, крупы, мука, консервация, чай, сладости.

»В каждый продуктовый набор пойдет 4-5 килограммов продуктов. Это — крупы, мука, сахар, консервы, что-то сладкое, чай или кофе. Объем помощи будет зависеть от объема собранных продуктов. К тому, что положат в «Корзину доброты» екатеринбуржцы, X5 Retail Group добавит еще 30%, чтобы наборы не отличались. Таким образом, каждый третий набор для благополучателей будет оплачен нашей компанией", — подчеркнула Ольга Петько.

Внесет вклад в сборы корзин доброты и компания Unilever, которая не только добавит в наборы средства личной гигиены, но и пополнит ряды волонтеров своими сотрудниками.

Волонтеры к продуктовой корзине добавят от себя теплоты. «Мы приезжаем к бабушкам и дедушкам, которые волею судеб оказались одинокими, и передаем им эту помощь. Говорим с ними, обнимаем, целуем. Это и для молодых людей важная акция, потому что они могут поделиться лучами теплоты и доброты», — добавила Виктория Крисько.

Кстати, в акции можно принять участие и онлайн — на интернет-платформе проекта можно также совершить покупку продуктов на определенную сумму.

Хочу стать волонтером

Это тоже просто! Регистрация волонтеров на акцию «Корзина доброты» ведется на сайте Фонда продовольствия. Вы можете отправить свои данные до 20 апреля включительно. С вами свяжется координатор, ознакомит с обучающими роликами и пригласит принять участие в очном обучении добровольцев.

Организаторы рассчитывают привлечь к акции 300 волонтеров. «Хочется, чтобы волонтеров было больше, потому что от этого также зависит объем собранной помощи», — отметила Ольга Петько.

Ольга Петько рассчитывает, что екатеринбуржцы примут активное участие в акции.

Волонтеры будут не только встречать покупателей на входе в торговые залы и собирать купленные ими продукты, но и расфасовать собранное продовольствие. 22 апреля уже начнется доставка «корзин доброты» благополучателям. Каждый из них получит месячный набор продуктов долгого хранения на сумму 600-1000 рублей.

Помогают помогать

"Мы очень надеемся, что эта акция станет традиционной. В этом году в ней принимают участие пять городов — Казань, Екатеринбург, Москва , Нижний Новгород, Самара . Возможно, список расширится. Если эффект будет положительный, нам ничего не мешает повторить эту акцию", — заверила Ольга Петько.