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Следователи отказали в возбуждении дела о смерти беременной женщины
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Следователи отказали в возбуждении дела о смерти беременной женщины 

АиФ Пермь 28 минут назад
Фото: АиФ Пермь
Беременная жительница Добрянки, которая внезапно умерла в подъезде своего дома, скончалась от падения на живот, сообщает издание «Зори плюс».
Мать погибшей рассказала изданию, что из следственных органов поступило письмо о том, что в возбуждении уголовного дела по поводу смерти дочери отказано.
«Сказано, что моя дочь просто упала на живот», — пояснила женщина.
Бабушка оформила опеку над двумя младшими внуками. Старшую дочь погибшей взяла под опеку вторая бабушка.
Напомним, что 36-летняя многодетная мама находилась на позднем сроке беременности. Она внезапно упала в подъезде и умерла. Ранее никаких патологий у неё выявлено не было, беременность протекала хорошо.
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