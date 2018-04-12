Следователи отказали в возбуждении дела о смерти беременной женщины

Беременная жительница Добрянки, которая внезапно умерла в подъезде своего дома, скончалась от падения на живот, сообщает издание «Зори плюс».

Мать погибшей рассказала изданию, что из следственных органов поступило письмо о том, что в возбуждении уголовного дела по поводу смерти дочери отказано.

«Сказано, что моя дочь просто упала на живот», — пояснила женщина.

Бабушка оформила опеку над двумя младшими внуками. Старшую дочь погибшей взяла под опеку вторая бабушка.

Напомним, что 36-летняя многодетная мама находилась на позднем сроке беременности. Она внезапно упала в подъезде и умерла. Ранее никаких патологий у неё выявлено не было, беременность протекала хорошо.