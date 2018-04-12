Александр Дрозденко поздравил деятелей науки с Днем космонавтики 

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил космонавтов и деятелей науки, отвечающих за развитие космоса, с Днем космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона
В поздравительных телеграммах, адресованных генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Игорю Комарову, главкому Военно-космических сил России Сергею Суровикину, начальнику Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского Максиму Пенькову и президенту Северо-Западной межрегиональной общественной организации «Федерация космонавтов России», летчику-космонавту Сергею Крикалеву, глава региона пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. «Пусть ваши мечты и стремления всегда будут высокими во имя будущего человечества», — отметил губернатор.
Напомним, Ленобласть — единственный в мире производитель «космического» молока.
С июля 2014 года молочный комбинат из Гатчинского района «Галактика» входит в число поставщиков продуктов питания для космонавтов. На орбиту завод отправляет не только высококачественное молоко, но и полезные для здоровья кефир, йогурт, ряженку и молочные коктейли.