Александр Дрозденко поздравил деятелей науки с Днем космонавтики

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил космонавтов и деятелей науки, отвечающих за развитие космоса, с Днем космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона

Напомним, Ленобласть — единственный в мире производитель «космического» молока.

С июля 2014 года молочный комбинат из Гатчинского района «Галактика» входит в число поставщиков продуктов питания для космонавтов. На орбиту завод отправляет не только высококачественное молоко, но и полезные для здоровья кефир, йогурт, ряженку и молочные коктейли.