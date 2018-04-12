Степные сурки проснулись после спячки в Московском зоопарке

В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись степные сурки, животные проспали более пяти месяцев, сообщил РИАМО в четверг начальник отдела по внешним коммуникациям зоосада Магомед Саралиев.

«От продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев, и сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания», — сказал Саралиев.

Он добавил, что основу рациона степных сурков составляет молодая зеленая трава. Также зверьки едят овощи, корни и луковицы растений. Кроме того, время от времени животные получают специальные витаминные добавки.

Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова , совсем скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов. Она отметила, что продолжительность спячки сурков зависит не столько от температуры, сколько от количества снега: пока сугробы не растают, зверьки на поверхность не выйдут.

«Наши сурки перенесли зиму без каких бы то ни было проблем, сейчас они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся все более активными. Спят сурки очень глубоко, почти беспробудно. В это время у них во много раз снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов. Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться», — добавила Акулова.

В дикой природе байбаки обитают на открытых территориях Восточной Европы и Северного Казахстана. Отличительная особенность сурков — рытье разветвленных норных систем, достигающих более чем 5-7 метров в глубину и десятки метров в ширину. Такие норы служат домом не одному поколению животных: в них зимуют, спасаются от хищников, выводят потомство.

«В Московском зоопарке содержится три сурка — две самки и один самец, которых можно увидеть в открытом вольере рядом со слоновником на Старой территории. Зверьки наиболее активны в дневное время суток, а вот с наступлением темноты укрываются в своих норах», — добавил Саралиев.