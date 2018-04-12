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Степные сурки проснулись после спячки в Московском зоопарке
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Степные сурки проснулись после спячки в Московском зоопарке 

РИАМО 30 минут назад
Фото: РИАМО
В Московском зоопарке после зимнего сна проснулись степные сурки, животные проспали более пяти месяцев, сообщил РИАМО в четверг начальник отдела по внешним коммуникациям зоосада Магомед Саралиев.
«От продолжительного зимнего сна очнулись степные сурки, или байбаки. В общей сложности животные проспали более пяти месяцев, и сейчас они активно исследуют свой вольер, проверяют, что изменилось на их территории, а также постепенно начинают возвращаться к своему обычному распорядку дня и режиму питания», — сказал Саралиев.
Он добавил, что основу рациона степных сурков составляет молодая зеленая трава. Также зверьки едят овощи, корни и луковицы растений. Кроме того, время от времени животные получают специальные витаминные добавки.
Как отметила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, совсем скоро гости зоопарка смогут наблюдать за тем, как сурки роют новые норы и обновляют старые, успевшие слегка осыпаться за время холодов. Она отметила, что продолжительность спячки сурков зависит не столько от температуры, сколько от количества снега: пока сугробы не растают, зверьки на поверхность не выйдут.
«Наши сурки перенесли зиму без каких бы то ни было проблем, сейчас они чувствуют себя хорошо и с каждым днем становятся все более активными. Спят сурки очень глубоко, почти беспробудно. В это время у них во много раз снижается частота сердцебиений и дыхания, замедляются все обменные процессы, а температура тела уменьшается до 8 градусов. Вопреки расхожему мнению, из спячки они выходят вовсе не тощими: безусловно, зверьки тратят большую часть запасов жира за зиму, однако сейчас они по-прежнему весьма упитанные, и уже готовы снова активно отъедаться», — добавила Акулова.
В дикой природе байбаки обитают на открытых территориях Восточной Европы и Северного Казахстана. Отличительная особенность сурков — рытье разветвленных норных систем, достигающих более чем 5-7 метров в глубину и десятки метров в ширину. Такие норы служат домом не одному поколению животных: в них зимуют, спасаются от хищников, выводят потомство.
«В Московском зоопарке содержится три сурка — две самки и один самец, которых можно увидеть в открытом вольере рядом со слоновником на Старой территории. Зверьки наиболее активны в дневное время суток, а вот с наступлением темноты укрываются в своих норах», — добавил Саралиев.
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