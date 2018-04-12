Аксенов назвал Крым «космическим полуостровом»

"Это праздник, который объединяет поколения, наполняет сердце гордостью за нашу страну. Полет Юрия Алексеевича Гагарина открыл человечеству дорогу в космос. Крым стал одним из главных центров реализации масштабных программ по освоению и исследованию космического пространства. Именно с территории нашего полуострова, из поселка Школьное под Симферополем, был проведен первый сеанс радиосвязи с первым в мире искусственным спутником Земли. Именно здесь испытывали легендарные луноходы, именно отсюда ими управляли", — напомнил он.

Глава Крыма также отметил, что управление кораблями «Восток» и «Восход», первыми «Союзами», а затем и космическими аппаратами, которые летали к Марсу и Венере, осуществлялось из Центра дальней космической связи в Евпатории

Глава РК констатировал, что в настоящее время Крым продолжает вносить свой вклад в реализацию важных космических проектов. «В их числе — совершенствование работы системы „ГЛОНАСС“, создание системы дистанционного зондирования Земли, проекты, связанные с Международной космической станцией», — пояснил он.