Покорители Вселенной

Командир отряда космонавтов РКК «Энергия» Юрий Усачев своими глазами видел нашу планету из иллюминатора Международной космической станции. Покоритель космоса рассказал «Вечерке» о трудностях подготовки к полету и развитии космического туризма.

Космонавтом я решил стать, будучи студентом, когда находился на практике в городе Королеве . Родители и друзья отнеслись к этому решению с пониманием, хотя и переживал — эта профессия всегда связана с риском. В общей сложности я провел в космосе почти 553 дня, семь раз выходил в открытый космос.

До полета мы питаемся как все обычные люди. В летной столовой Звездного городка кормят чуть усиленнее. Подготовка проходит как обычный рабочий день: мы сдаем экзамены, отрабатываем действия на тренажерах, занимаемся физкультурой. О космическом туризме знаю не понаслышке. Первооткрывателем в этом плане в 2001 году стал американский мультимиллионер Деннис Тито

Я в то время был командиром основного экипажа Международной космической станции. Хорошо помню его поведение и настроение. Он не только не мешал основному экипажу, а даже старался помогать. Порой действующие члены экипажа выбиваются из ритма больше, чем Деннис. У кого-то может сложиться впечатление, что это баловство, но, на мой взгляд, космический туризм — направление, перспективное во всех отношениях. Как правило, такие полеты длятся около недели. Хотя говорят, что их можно проводить дольше.

Космонавт должен быть физически здоров и любознателен. Без этого никуда. И, конечно, обладать терпением и выдержкой. И, конечно же, необходимо умение работать в коллективе. Тому, кто хочет связать свою жизнь с космосом, предстоит пройти долгий и серьезный путь. Нелегко выдержать бесконечные тренировки и жесткий распорядок дня. Но когда я впервые увидел нашу планету из космоса, был по-настоящему счастлив. Это того стоит.

КТО ЧЕЛОВЕКУ ДОРОГУ ПРОЛОЖИЛ

Первыми существами, кто вернулся из космоса живым, стали знаменитые собаки Белка и Стрелка. Их полет в 1960 году длился чуть более суток, за это время они облетели планету 17 раз. Все это время за животными наблюдали с экранов мониторов в Центре управления полетами . Масть псов выбрана не случайно: изображение было черно-белым, поэтому собаки были белые с черными пятнами. Помимо собак, в космосе побывали обезьяны (макаки, беличьи обезьяны и шимпанзе), а также кошки, черепахи и насекомые (мухи и жуки).

КАВКАЗСКИЙ СОУС ВСЕМ ПО ВКУСУ

Космонавтами становятся самые выносливые. Но даже им иногда нужно расслабиться.

Первое свидетельство об употреблении алкоголя на орбите датируется 1971 годом. После этого, по словам участников космических экспедиций, в разные отсеки станции стали тайно закладывать «кавказский соус» — коньяк. О его местонахождении было известно лишь управляющему составу, который в целях психологической разгрузки экипажа периодически давал команду «проинспектировать» этот участок корабля.