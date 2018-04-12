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На улице Советской в центре Волгограда смонтировали новую теплосеть
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На улице Советской в центре Волгограда смонтировали новую теплосеть 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Сотрудники «Концессий теплоснабжения» завершили монтаж новой теплотрассы на улице Советской в границах улиц Володарского и Ленина в Центральном районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, рабочие соединили все элементы трубопровода. В настоящее время они засыпают разрытые в ходе ремонта ямы и укладывают разгрузочные плиты. Как только специалисты «Концессий теплоснабжения» закончат работы, на улице Советской дорожники обновят асфальт.
Напомним, ремонт устаревшей теплосети стартовал еще летом 2017 года. В первую очередь специалисты обновили сеть от улицы 13-й Гвардейской до улицы Володарского. После этого они заменили теплотрассу на улице Советской от улицы Володарского до улицы Ленина. Новый трубопровод покрыт современным изоляционным слоем — пенополиуретаном. Он будет защищать сеть и продлит срок ее эксплуатации до 25 лет. Ранее старый трубопровод за последние пять лет прорывало 50 раз.
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