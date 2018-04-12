На улице Советской в центре Волгограда смонтировали новую теплосеть

Сотрудники «Концессий теплоснабжения» завершили монтаж новой теплотрассы на улице Советской в границах улиц Володарского и Ленина в Центральном районе Волгограда

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в компании, рабочие соединили все элементы трубопровода. В настоящее время они засыпают разрытые в ходе ремонта ямы и укладывают разгрузочные плиты. Как только специалисты «Концессий теплоснабжения» закончат работы, на улице Советской дорожники обновят асфальт.

Напомним, ремонт устаревшей теплосети стартовал еще летом 2017 года. В первую очередь специалисты обновили сеть от улицы 13-й Гвардейской до улицы Володарского. После этого они заменили теплотрассу на улице Советской от улицы Володарского до улицы Ленина. Новый трубопровод покрыт современным изоляционным слоем — пенополиуретаном. Он будет защищать сеть и продлит срок ее эксплуатации до 25 лет. Ранее старый трубопровод за последние пять лет прорывало 50 раз.