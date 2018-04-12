Подмосковный арбитраж потребовал закрыть свалку под Серпуховом

Арбитражный суд Подмосковья постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом , сообщил РБК глава районной администрации Александр Шестун . Это решение может быть обжаловано. Шестун уверен, что суд удовлетворил иск, чтобы меньше жителей пришли на митинг протеста 14 апреля, а затем вторая инстанция отменит это решение. По словам главы райадминистрации, разрешение на проведение митинга было выдано 4 апреля. На прошлой неделе прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где и должен пройти митинг за закрытие свалки, рассказывал Шестун.

Власти подали иск к владельцу полигон твердых бытовых отходов — ООО «Скайвэй». Одной из причин стало многократное превышение квоты на ввоз мусора: вместо положенных 300 тонн «Лесная» ежегодно принимает 1,2 млн тонн отходов. «Это обычная помойка, а не полигон», — отметил глава администрации.