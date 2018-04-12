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Подмосковный арбитраж потребовал закрыть свалку под Серпуховом
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Подмосковный арбитраж потребовал закрыть свалку под Серпуховом 

BFM.RU 32 минуты назад
Арбитражный суд Подмосковья постановил закрыть свалку «Лесная» под Серпуховом, сообщил РБК глава районной администрации Александр Шестун. Это решение может быть обжаловано. Шестун уверен, что суд удовлетворил иск, чтобы меньше жителей пришли на митинг протеста 14 апреля, а затем вторая инстанция отменит это решение. По словам главы райадминистрации, разрешение на проведение митинга было выдано 4 апреля. На прошлой неделе прошли обыски в администрации Серпуховского района и местном дворце спорта «Надежда», где и должен пройти митинг за закрытие свалки, рассказывал Шестун.
Власти подали иск к владельцу полигон твердых бытовых отходов — ООО «Скайвэй». Одной из причин стало многократное превышение квоты на ввоз мусора: вместо положенных 300 тонн «Лесная» ежегодно принимает 1,2 млн тонн отходов. «Это обычная помойка, а не полигон», — отметил глава администрации.
Ситуация вокруг мусорных свалок в Подмосковье обострилась после того, как в начале марта несколько десятков детей были госпитализированы из-за отравления свалочным газом со свалки «Ядрово» недалеко от Волоколамска. После этого по всему региону начались протестные акции, участники которых потребовали закрыть мусорные полигоны. Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал привлечь 20 млрд рублей на рекультивацию свалок.
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