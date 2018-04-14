«Тотальный диктант» напишут жители 76 стран

Сегодня, 14 апреля, стартует масштабная акция для проверки грамотности. «Тотальный диктант» объединит в этом году более тысячи городов в 76 странах мира, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.

Главной площадкой диктанта станет Владивосток , текст здесь будет читать российская писательница Гузель Яхина , написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов.

«В образовательной акции, которая начнется в 14:00 по местному времени, примут участие жители 1021 города в 76 странах мира. Отличники получат в подарок электронные книги и сертификаты на изучение английского языка в одной из онлайн-школ», — отметила Ребковец.