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«Тотальный диктант» напишут жители 76 стран
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«Тотальный диктант» напишут жители 76 стран 

Мир24 38 минут назад
Фото: Eva.ru
Сегодня, 14 апреля, стартует масштабная акция для проверки грамотности. «Тотальный диктант» объединит в этом году более тысячи городов в 76 странах мира, сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец.
Главной площадкой диктанта станет Владивосток, текст здесь будет читать российская писательница Гузель Яхина, написавшая роман «Зулейха открывает глаза» о раскулачивании 1930-х годов.
«В образовательной акции, которая начнется в 14:00 по местному времени, примут участие жители 1021 города в 76 странах мира. Отличники получат в подарок электронные книги и сертификаты на изучение английского языка в одной из онлайн-школ», — отметила Ребковец.
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