«Тотальный диктант» напишут в космосе

В этом году «Тотальный диктант» 14 апреля напишут в космосе. Такая акция пройдет второй раз. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец, передает РИА «Новости».

«В этом году во второй раз «Тотальный диктант» будет написан в космосе», — сказала Ребковец.

Сирия. По словам Ребковец, всего «Тотальный диктант-2018» напишут в 1021 населенном пункте 76 стран. Среди них Катар

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