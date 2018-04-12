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«Тотальный диктант» напишут в космосе
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«Тотальный диктант» напишут в космосе 

Мир24 30 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В этом году «Тотальный диктант» 14 апреля напишут в космосе. Такая акция пройдет второй раз. Об этом сообщила руководитель проекта Ольга Ребковец, передает РИА «Новости».
«В этом году во второй раз «Тотальный диктант» будет написан в космосе», — сказала Ребковец.
В акции будут участвовать космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Олег Артемьев.
По словам Ребковец, всего «Тотальный диктант-2018» напишут в 1021 населенном пункте 76 стран. Среди них Катар и Сирия.
Ранее сообщалось, что в этом году «Тотальный диктант» напишут в двух городах Северной Кореи: Пхеньяне и Вонсане. Кроме того, в других странах — в Японии, Китае, во Вьетнаме и Малайзии.
Столицей «Тотального диктанта» 2018 года избран Владивосток. Автором текста выступит писательница Гузель Яхина.
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