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Грамотность нужна везде: «Тотальный диктант» будут писать и в космосе
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Грамотность нужна везде: «Тотальный диктант» будут писать и в космосе 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
В текущем году «Тотальный диктант» готовы написать российские космонавты, полярники и пассажиры самолетов. Руководитель проекта Ольга Ребковец сообщила, что на авиарейсах будут организованы три площадки для проверки грамотности, в Антарктиде написать диктант изъявили желание 19 полярников. А космонавты на МКС будут писать его уже во второй раз.
«Тотальный диктант» — ежегодная общественная акция, которую проводят с целью популяризации грамотности. Впервые диктант писали в Новосибирске в 2004 году. С тех пор акция проводится ежегодно в разных городах мира. В прошлом году ее проверили более 200 тысяч человек. Диктант написали в 71 стране и 866 городах. В 2018-м его будут писать в 1021 городе мира, мероприятие запланировано на 14 апреля, главную площадку организуют во Владивостоке.
Диктант в следующую субботу напишут пассажиры трех бортов авиакомпании S7 Airlines, альпинисты, футбольные болельщики и даже космонавты — Олег Артемьев и Антон Шкаплеров. За время существования проекта свои знания в космосе проверят уже во второй раз. Артемьев принимал участие в акции в 2014 году, когда также находился на орбите.
Многие пользователи соцсетей также планируют присоединиться к масштабному проекту: «Тоже буду писать диктант, узнаю, что помню со школьной скамьи». «Писала в прошлом году и в этом планирую». «Правильно, грамотность нужна везде, будут писать и в космосе — правильно и похвально!». «Ой, зачем эти диктанты, у меня на работе грамотность не требуют». «Это интересная и полезная акции, обязательно присоединюсь к ней». «Да, я тоже проверю грамотность свою, чувствую, что подзабыла правила правописания».
Известно, что в 2018 году текст «Тотального диктанта», написанный Гузель Яхиной, будут читать многие знаменитости, среди которых известные актеры, певцы и телезвезды — Сергей Безруков, Дима Билан, Михаил Башкатов.
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