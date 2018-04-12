Названы лучшие книги Ярославской области

В рамках главного книжного фестиваля региона в областной библиотеке имени Н. А. Некрасова подведены итоги конкурса «Ярославская книга года».

Одноименная выставка стала центральным событием двухнедельного фестиваля «Ярославское книжное обострение». Было представлено более 500 изданий, выпущенных на территории региона в 2017 году и поступивших в фонд библиотеки. В составе конкурсной комиссии — искусствоведы, филологи, историки, журналисты, писатели, музейные и библиотечные работники, представители органов власти.

— Конкурс позволяет не только привлечь общественное внимание к книгоиздательской деятельности региона, но и стимулировать повышение качества подготовки местных изданий, активизировать литературную жизнь края, популяризировать чтение среди ярославцев, — отметила секретарь комиссии, заместитель директора Ярославской областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова Ольга Халлыева.

Победители определены в нескольких номинациях, в числе которых «Лучшее научное издание», «Лучшее научно-популярное издание», «Лучшее учебное издание», «Лучшее справочное издание», «Лучшее литературно-художественное издание», «Лучшее изоиздание». Комиссия оценивала тематику, уровень авторского мастерства, оригинальность и новизну раскрытия темы, социально-культурную значимость, качество художественного и полиграфического исполнения.

Лучшим литературно-художественным изданием признаны «Записки доктора (1926 — 1929)» К. А. Ливанова, издательский дом «Рыбинскъ». Лучшим научно-популярным изданием — книга издательства «Академия 76» «Боевая слава Ярославии от Александра Невского до наших дней». Звание лучшей книги года присуждено «Ярославским сюжетам Матвея Кампеля», издательское бюро «ВНД».

Отдельной номинацией конкурса стал «Выбор читателя». По итогам голосования лидерами стали «Ярославский край. Краски. Образы. Детали» и «Ярославский край. История. Традиции. Люди» издательства «Медиарост», «Село Великое. Маленькое зеркало российской истории» Н. Н. Обнорской, издательство «Цитата Плюс».

Конкурс «Ярославская книга года» проводится с 2002 года с целью поощрения авторов и издателей региона.