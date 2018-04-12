Знакомьтесь! Кымбер Бымбер в Салехарде

В главном музее Ямала 14 и 15 апреля впервые пройдет научно-практическая конференция «Литература и музей в пространстве и времени» в рамках Лапцуевских чтений. Среди участников — музейные работники, литераторы, ученые, преподаватели и учащиеся школ. В течение двух дней участники представят доклады, примут участие в работе круглого стола «Традиции и новации в литературе» и творческой лаборатории, обсудят дискуссионные вопросы.

Чехова, Санкт-Петербурга, Салехарда, В первый день работы будут прочитаны публичные доклады, подготовленные участниками из Москвы Лабытнанги , Аксарки, Сеяхи и Антипаюты.