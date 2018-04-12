Знакомьтесь! Кымбер Бымбер в Салехарде 

В главном музее Ямала 14 и 15 апреля впервые пройдет научно-практическая конференция «Литература и музей в пространстве и времени» в рамках Лапцуевских чтений. Среди участников — музейные работники, литераторы, ученые, преподаватели и учащиеся школ. В течение двух дней участники представят доклады, примут участие в работе круглого стола «Традиции и новации в литературе» и творческой лаборатории, обсудят дискуссионные вопросы.
В первый день работы будут прочитаны публичные доклады, подготовленные участниками из Москвы, Чехова, Санкт-Петербурга, Салехарда, Лабытнанги, Аксарки, Сеяхи и Антипаюты.
Второй день посвятят работе творческой лаборатории с участием приглашенных специалистов из Москвы, Чехова и Санкт-Петербурга. Мероприятие начнется с семинара «Проектная и научно-исследовательская деятельность литературно-мемориального музея». Его проведет ученый секретарь Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова Любовь Аверкина из Московской области. Затем участники посетят мастер-класс по поэзии руководителя литературного салона Музея-театра «Булгаковский дом» Андрея Коровина. Во второй половине дня старший методист научно-просветительского отдела Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме» Санкт-Петербурга Татьяна Позднякова проведет семинар «Интерактивные программы в литературно-мемориальном музее».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, завершит конференцию творческий вечер поэта Андрея Коровина «Кымбер Бымбер».