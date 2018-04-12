Ещё
Знакомьтесь! Кымбер Бымбер в Салехарде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Знакомьтесь! Кымбер Бымбер в Салехарде 

ИА Север-Пресс 37 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
В главном музее Ямала 14 и 15 апреля впервые пройдет научно-практическая конференция «Литература и музей в пространстве и времени» в рамках Лапцуевских чтений. Среди участников — музейные работники, литераторы, ученые, преподаватели и учащиеся школ. В течение двух дней участники представят доклады, примут участие в работе круглого стола «Традиции и новации в литературе» и творческой лаборатории, обсудят дискуссионные вопросы.
В первый день работы будут прочитаны публичные доклады, подготовленные участниками из Москвы, Чехова, Санкт-Петербурга, Салехарда, Лабытнанги, Аксарки, Сеяхи и Антипаюты.
Второй день посвятят работе творческой лаборатории с участием приглашенных специалистов из Москвы, Чехова и Санкт-Петербурга. Мероприятие начнется с семинара «Проектная и научно-исследовательская деятельность литературно-мемориального музея». Его проведет ученый секретарь Государственного литературно-мемориального музея-заповедника А. П. Чехова Любовь Аверкина из Московской области. Затем участники посетят мастер-класс по поэзии руководителя литературного салона Музея-театра «Булгаковский дом» Андрея Коровина. Во второй половине дня старший методист научно-просветительского отдела Государственного литературно-мемориального музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме» Санкт-Петербурга Татьяна Позднякова проведет семинар «Интерактивные программы в литературно-мемориальном музее».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в секторе по связям с общественностью окружного музея, завершит конференцию творческий вечер поэта Андрея Коровина «Кымбер Бымбер».
ИА Север-Пресс: последние новости
Долгожданный Северный широтный ход загрузят к 2025 году на 24 миллиона тонн На Госсовете предложено сокращать неэффективные ГУПы и развивать конкуренцию. Ямал в авангарде В Тюмени представили «дорожную» карту развития Арктики
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Когда ждать атаки Трампа365
Российские корабли исчезли с базы Тартус903
Экс-президент США дал разумный совет Трампу51
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля162
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая76
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:18
Молодоженов заковали на свадьбе родственники
Происшествия
03:05
Круизный лайнер разнес причал
Происшествия Общество
00:36
Британия нанесет удар с Кипра
Армия Политика
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:54
Жириновский насмешил Думу
Политика
02:35
Ещё одна космическая держава появилась в мире
Общество Наука
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение