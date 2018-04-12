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Кировчане будут платить за воду из колонок с помощью карт
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Кировчане будут платить за воду из колонок с помощью карт 

Российская Газета 38 минут назад
Фото: Российская Газета
Первое автоматическое устройство установлено здесь по просьбе местных жителей. Раньше в поселке действовала обычная механическая колонка, из которой артезианскую воду мог набрать любой желающий, а местные платили за пользование водой по нормативу без учета реального потребления. По сути, за счет жильцов слободы водой пользовались проезжавшие мимо садоводы и прочие автомобилисты.
Теперь воду смогут брать только те, кто за нее платит. Для пользования колонкой-автоматом необходимо заключить договор с обслуживающей водопровод организацией. Клиентам выдается электронная карта, на которую они вносят средства через кассу организации. Стоимость воды составляет три копейки за литр.
В ближайшее время коммунальщики планируют установить такую же автоматическую колонку в поселке Новом, а в перспективе замене подлежат все механические водоразборные колонки.
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