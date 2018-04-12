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Рахмон и Лукашенко поздравили Алиева с победой на выборах
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Рахмон и Лукашенко поздравили Алиева с победой на выборах 

Мир24 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Таджикистана Эмомали Рахмон поздравили Ильхама Алиева с победой на выборах главы государства в Азербайджане, сообщает «МИР 24».
«Мне доставляет истинное удовольствие направить Вам самые искренние поздравления в связи с Вашей убедительной победой на выборах президента Азербайджана. Народ Азербайджана своим волеизъявлением еще раз продемонстрировал свое высокое доверие проводимой под Вашим руководством политике, направленной на устойчивое процветание страны и укрепление ее авторитета на международной арене», — отметил Рахмон в свое поздравительной телеграмме.
Президент Беларуси поздравил азербайджанского коллегу по телефону. «Глава белорусского государства от своего имени, своей семьи и всего белорусского народа тепло поздравил азербайджанского лидера с уверенной победой на состоявшихся президентских выборах, пожелав дальнейших успехов в работе на этом ответственном государственном посту», — сообщили в пресс-службе Лукашенко.
Ильхам Алиев поблагодарил Лукашенко и пригласил его в Азербайджан в любое удобное время.
«МИР 24» напоминает, что внеочередные президентские выборы прошли в Азербайджане 11 апреля. Явка составила 74,5%. По предварительным данным ЦИК, за действующего президента проголосовали 86% избирателей, это 3 млн 192 тыс. 522 человек.
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