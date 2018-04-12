Заместитель главы СКР Илья Лазутов пообещал восстановить в должности уволенного директора троицкого лицея 

«Мы попали на прием только в 5-30 утра, — сообщила Наталья Тухватуллина. — Лазутов выслушал нас и пообещал поддержку. Он заявил, что необходимо в течение одной-двух недель восстановить в должности Сергея Старченко и директора школы №4 в Южноуральске Светлану Карчкову. Старченко он поставил условие: к 1 сентября сформировать в лицее кадетский класс. Лазутов заявил, что лично приедет на его открытие».
Напомним, директор лицея №13, одной из лучших школ Челябинской области, в ноябре 2017 года был уволен администрацией города без объяснения причин. По неофициальным данным, настоящей причиной был личный конфликт между Старченко, мэром Александром Виноградовым и начальником городского управления образования Ольгой Копыловой. Старченко восстановился в должности через суд, однако 3 апреля апелляционная инстанция отменила это решение. 4 апреля Старченко был уволен вторично, на его место назначена директор лицея №17 Троицка Светлана Егорова.
Отметим, заместитель руководителя СКР не обладает полномочиями по решению кадровых вопросов в муниципальных образовательных учреждениях. Поэтому Лазутов переадресовал задачу руководителю СУ СКР по области Денису Чернятьеву, устно поручив ему организовать в понедельник, 16 апреля, встречу Старченко с губернатором Борисом Дубровским и министром образования региона Александром Кузнецовым. «Передайте Борису Александровичу, это моя личная просьба!» — цитирует Тухватуллина Илья Лазутова.
Добавим, прием граждан заместителем руководителя СК РФ начался 11 апреля. Как подтвердили «ФедералПресс» в следственном управлении, генерал-лейтенант принимал граждан всю ночь, и на 11 часов 12 апреля продолжал работать. Встречу Лазутова с Сергеем Старченко в СУ СКР подтвердить не смогли.