«Космос» на карте. Какие места Иркутска носят космические названия?

С их именами связано место у Глазковского моста: не так давно здесь разбили сквер Космонавтов. Корреспондент « АиФ в ВС» выяснял, какие ещё улицы и места Иркутска носят «космические» названия.

Первым был и останется

В Иркутске самое известное «космическое» место — бульвар Гагарина. Так назвали его в апреле 1961 года в честь первого полёта в космос Юрия Гагарина , который улетел старшим лейтенантом, а вернулся майором и уже героем, имя которого навсегда вписано в историю.

В Иркутске жила первая учительница космонавта Нина Кондратенкова. Она учила Юрия Гагарина два года — в 1945 — 1947 годах в городе Гжатск (ныне Гагарин) Смоленской области . О ней он даже упомянул в своей книге «Дорога в космос»: «С нами занималась совсем молоденькая учительница Нина Васильевна Лебедева. Внимательная, начитанная, она болела за каждого. Вела она все предметы. По её оценкам, учился я хорошо… ». В1951 году вместе с мужем-военным Нина Васильевна переехала в Читинскую область, затем в Иркутск, где и узнала о полёте своего ученика в космос.

Женщине-космонавту посвящается

Улица, посвящённая первой женщине-космонавту — Валентине Терешковой , в Иркутске тоже есть. Ранее называлась Кругобайкальская, это одна из самых старых улиц в Глазковском предместье. По ней можно было выехать на тракт, ведущий к Байкалу. Как рассказала пресс-секретарь и лектор Иркутского планетария Евгения Скареднева, после полёта первой женщины-космонавта улицу переименовали, а в 1974 году здесь открылся кинотеатр «Чайка»: именно такой позывной был у Валентины Терешковой. Символично, что однажды она приезжала на Байкал и отдыхала на Кругобайкальской железной дороге.

От «лётчиков» к Циолковскому

Улица Циолковского, названная в честь представителя русского космизма, автора научно-фантастических произведений, сторонника и пропагандиста идей освоения космического пространства, находится в Иркутске на территории, прилегающей к аэропорту. С довоенных времен здесь жили семьи работников иркутского авиапредприятия. Улицы в этом районе носят названия, связанные с авиацией. Прежде улица Циолковского была частью улицы 4-й Лётчиков. В прошлом году, когда со дня рождения Циолковского исполнилось 160 лет, на этой улице установили памятные таблички.

Байкал, церковь, школа

Связь с родной стороной имеет космический позывной космонавта Бориса Волынова — «Байкал». А у Анатолия Иванишина в Иркутске есть особо памятное место, которое для него много значит, — Крестовоздвиженская церковь. Здесь он обвенчался с супругой Светланой.

Новой школе в посёлке Молодёжный Иркутского района планируют дать имя одного из иркутских космонавтов, а, возможно, назовут учреждение сразу в честь четырёх героев, побывавших на орбите. Это ещё предстоит решить. Уже известно, что школу оформят в космическом стиле: на фасаде здания аэрографом нанесут несколько портретов космонавтов и изображение ракетоносителя «Ангара». Кроме того строители предлагают создать в школе планетарий, учитывая, что с этого года в учебный курс вернулась астрономия.

Кстати, планетарий есть в школе №69 в «Эволюции», а также будет в школе №19, которая откроется в этом году.

Посёлок на дне Усть-Илимского моря

В деревне Зыряновой Нижнеилимского района родился выдающийся учёный и конструктор в области ракетно-космической техники, один из организаторов ракетной промышленности в СССР Михаил Янгель. Сегодня его родные места находятся на дне Усть-Илимского моря. А на его берегу расположился рабочий посёлок Янгель, названный в честь академика и дважды Героя Социалистического Труда.

Кстати

12 апреля в 19:30 в Иркутском планетарии состоится лекция о советском кинорежиссёре и писателе Павле Клушанцеве . Его называют «крёстным отцом „Звёздных войн“. Технологии комбинированной съёмки, которые он придумал и воплотил в жизнь, вдохновляли зарубежных режиссёров, снимавших картины в жанре научной фантастики.

14 апреля в планетарии состоится киноконцерт „Полёты на Луну“, в котором продемонстрируют фрагмент фильма Клушанцева „Луна“.