В Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина

Портрет Героя Советского Союза, легендарного летчика-космонавта Юрия Гагарина . 12 апреля 1961 года совершившего первый орбитальный полет вокруг земного шара, теперь украшает остановку «Улица Гагарина». Этот остановочный павильон расположен между улицами Королева и Гагарина. Художник стрит-арт-студии Pshik создал это изображение менее чем за сутки, сообщает мэрия Казани

Кроме того к Дню космонавтики 12 апреля в 12.00 в ЦКС «Московский» приготовят праздничный «космический» торт. Этот мастер-класс организуют Департамент продовольствия и социального питания Казани и администрация Кировского и Московского районов. В нем будут участвовать будущие повара и кондитеры, ученики 5 «Ж» класса гимназии №102.