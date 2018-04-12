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В Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина
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В Казани появилось граффити с изображением Юрия Гагарина 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Портрет Героя Советского Союза, легендарного летчика-космонавта Юрия Гагарина. 12 апреля 1961 года совершившего первый орбитальный полет вокруг земного шара, теперь украшает остановку «Улица Гагарина». Этот остановочный павильон расположен между улицами Королева и Гагарина. Художник стрит-арт-студии Pshik создал это изображение менее чем за сутки, сообщает мэрия Казани.
Кроме того к Дню космонавтики 12 апреля в 12.00 в ЦКС «Московский» приготовят праздничный «космический» торт. Этот мастер-класс организуют Департамент продовольствия и социального питания Казани и администрация Кировского и Московского районов. В нем будут участвовать будущие повара и кондитеры, ученики 5 «Ж» класса гимназии №102.
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